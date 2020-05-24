В Душанбе сообщили о ранении таджикского солдата в результате стрельбы киргизских пограничников

В Пограничных войсках Государственного Комитета национальной безопасности Таджикистана сообщили, что в результате стрельбы киргизских пограничников ранен таджикский солдат, назвали "провокацией" действия киргизских пограничников.
"Вопреки ранее подписанным соглашениям в 10:30 часов 24 мая 2020 года кыргызские пастухи на территории селения Пули Офотбруя сельского джамоата Ворух города Исфара, который граничит с кыргызским селением Чичилик, проникли на территорию Таджикистана и вступили в конфликт с приграничными жителями Республики Таджикистан. Жители селения Пули Офтобруя воспротивились незаконным действиям граждан Кыргызской Республики и потребовали покинуть селение", - говорится в заявлении пресс-центра погранвойск, опубликованном на сайте национального информационного агентства "Ховар".
"Кыргызская сторона вместо соблюдения двусторонних соглашений, которые определяют линию границы на спорных территориях, направила на место событий дополнительные силы пограничников, которые открыли огонь в сторону безоружных людей селения Пули Офтобруя. В результате стрельбы кыргызских пограничников рядовой Зоиров Давлатёр Миронбекович, 2001 года рождения, получил огнестрельное ранение в ногу", - говорится в заявлении.
Отмечается, что "эти провокационные действия кыргызских пограничников расцениваются как попытка искусственной дестабилизации обстановки на линии государственной границы и может привести к ответной реакции со стороны приграничных жителей Республики Таджикистан в этой уязвимой зоне".
Пресс-центр погранвойск ГКНБ РТ сообщает также, что в настоящее время представители соответствующих органов двух стран находятся на месте происшествия и ведут среди населения разъяснительную работу для нормализации ситуации.
Ранее в воскресенье в Государственной пограничной службе Киргизии (ГПС) сообщили, что на киргизско-таджикской границе произошла перестрелка из-за незаконного выпаса скота.
"На киргизско-таджикском участке государственной границы в местности Мойнок Баткенского района одноименной области пограничный наряд Киргизии пресек попытку выпаса скота на киргизской территории жителями таджикского анклава Ворух. Неизвестные лица с таджикской стороны начали стрелять в направлении киргизских пограничников", - сообщили "Интерфаксу" в ГПС.
По словам собеседника агентства, произошла короткая перестрелка между пограничными нарядами Киргизии и Таджикистана. Пострадавших со стороны пограничников Киргизии нет.
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