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Дальнее зарубежье 24.05.2020 14:45

Китай согласен на свободное от политики международное расследование по COVID-19

Власти Китая поддерживают идею международного научного расследования, чтобы прояснить вопрос происхождения коронавируса COVID-19, заявил в воскресенье глава китайского МИД Ван И.

"Китай готов работать с международным научным сообществом, чтобы определить источник вируса", - приводят слова министра западные СМИ.

"В то же время, мы считаем, что этот процесс должен быть профессиональным, честным и конструктивным", - добавил Ван И, пояснив, что в этом случае не должно быть "политического вмешательства".

Коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухань. Большинство ученых считают, что COVID-19 - вирус природного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей.

Власти США критикуют Китай за отсутствие транспарентности в том, что касается, в частности, происхождения вируса. В Вашингтоне не исключают, что он мог храниться в научной лаборатории в Ухане, а затем по какой-то причине - начать распространяться по планете.

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Тэги: КИТАЙ, ВИРУС, РАССЛЕДОВАНИЕ, ГОТОВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]