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Дальнее зарубежье 24.05.2020 16:20

Президент Афганистана обещает ускорить освобождение пленных талибов

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что ускорит процесс освобождения пленных боевиков из движения "Талибан".

"Мы сделаем шаг вперед. Сообщаю, что ускорю процесс освобождение пленных талибов", - сказал президент, слова которого приводит телеканал TOLO News.

Ранее талибы предложили властям Афганистана организовать трехдневное перемирие по случаю мусульманского праздника Ид-аль-Фитр. В Кабуле на это согласились.

Кроме того, Гани заверил, что готов "немедленно начать мирные переговоры" с движением "Талибан".

В соглашении, заключенном ранее в этом году США с талибами, говорится, что афганские власти должны освободить до 5 тыс. боевиков, тогда как "Талибан", со своей стороны, отпустит около тысячи захваченных в плен афганских сотрудников сил безопасности.

Пока что власти Афганистана освободили только около тысячи талибов, а движение "Талибан" - примерно 300 пленных.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ТАЛИБЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]