В ДТП на западе Азербайджана пострадало 13 человек, включая 10 детей - TABIB

В Мингячевире (на западе Азербайджана -ИФ) автомобиль сбил 13 человек, в том числе 10 детей, говорится в сообщении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TABIB).

«Из помещенных в больницу 13 пострадавших в ДТП, 9 человек после получения амбулаторной помощи были отпущены домой. Двое детей в результате аварии получили черепно-мозговые травмы, их состояние оценивается как тяжелое, еще двое находятся в состоянии средней тяжести», - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ,автомобиль марки «Opel», за рулем которого находилась женщина, обучающаяся вождению, потерял управление и наехал на толпу, находящуюся рядом.

По факту проводится расследование.

Н.Аббасова