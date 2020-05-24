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Происшествия 24.05.2020 16:08

В ДТП на западе Азербайджана пострадало 13 человек, включая 10 детей - TABIB

В Мингячевире (на западе Азербайджана -ИФ) автомобиль сбил 13 человек, в том числе 10 детей, говорится в сообщении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TABIB).

«Из помещенных в больницу 13 пострадавших в ДТП, 9 человек после получения амбулаторной помощи были отпущены домой. Двое детей в результате аварии получили черепно-мозговые травмы, их состояние оценивается как тяжелое, еще двое находятся в состоянии средней тяжести», - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ,автомобиль марки «Opel», за рулем которого находилась женщина, обучающаяся вождению, потерял управление и наехал на толпу, находящуюся рядом.

По факту проводится расследование.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АВТОМОБИЛЬ, НАЕЗД, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]