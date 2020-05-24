В ДТП на западе Азербайджана пострадало 13 человек, включая 10 детей - TABIB

В Мингячевире (на западе Азербайджана -ИФ) автомобиль сбил 13 человек, в том числе 10 детей, говорится в сообщении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TABIB).
«Из помещенных в больницу 13 пострадавших в ДТП, 9 человек после получения амбулаторной помощи были отпущены домой. Двое детей в результате аварии получили черепно-мозговые травмы, их состояние оценивается как тяжелое, еще двое находятся в состоянии средней тяжести», - говорится в сообщении.
По данным местных СМИ,автомобиль марки «Opel», за рулем которого находилась женщина, обучающаяся вождению, потерял управление и наехал на толпу, находящуюся рядом.
По факту проводится расследование.
Н.Аббасова
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