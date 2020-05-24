В Таджикистане за минувшие сутки выявлено более 190 новых случаев заражения COVID-19

В Таджикистане за минувшие сутки выявлено 191 новый подтвержденный факт заражения COVID-19, общее число инфицированных достигло 2929 человек, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.

По данным ведомства, за прошедшие сутки зарегистрировано два летальных исхода, с начала пандемии от последствий болезни в стране скончались 46 пациентов, выздоровели 1301 человек.

Первые факты заражения COVID-19 власти республики подтвердили 30 апреля. По состоянию на вечер 23 мая, по сведениям Минздрава Таджикистана, в стране было зарегистрировано 2738 инфицированных новой коронавирусной инфекцией, сообщалось о 44 скончавшихся от последствий болезни.