Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 4,1 тыс.

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 140 человек, сообщает оперативный штаб.

"В то же время выздоровел и отпущен домой 101 человек", - подчеркивает штаб.

Таким образом, общее число зараженных достигло 4122, вылечившихся - 2607 человек, скончавшихся – 49 (не изменилось).

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 1466 человек. Состояние 47 из них оценивается как тяжелое, 58 - средней тяжести, остальных - стабильное", - подчеркивает штаб.

По информации штаба всего проведено 270,739 тыс. тестов по выявлению коронавируса.

Н.Аббасова