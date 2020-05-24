Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.858 RUR   0.0238 GBR   2.0761 TRY   0.2502

Цена на нефть

21.05   $/bbl WTI 33.92 0.43 Brent 36.06 0.31

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 24.05.2020 18:34

Нетаньяху просит, чтобы суд по его делу транслировали по телевидению

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что будет требовать наладить трансляцию в прямом телеэфире слушаний его дела в суде, сообщают израильские СМИ.

"Я прошу, чтобы все показывали в прямом эфире и без цензуры: зрители должны все знать", - сказал Нетаньяху журналистам в воскресенье.

Премьер прибыл в суд в Иерусалиме, где стартует судебное разбирательство в рамках которого его обвиняют в коррупции, финансовых махинациях и в других преступлениях.

"Я пришел сюда с гордо поднятой головой и с прямой спиной", - сказал Нетаньяху.

Суд, как ожидается, займет много времени: адвокаты Нетаньяху уже заявили, что им потребуется несколько месяцев на то, чтобы определиться со стратегией защиты.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, НЕТАНЬЯХУ, СУД


Похожие новости


Нетаньяху призвал Макрона присоединиться к санкциям против Ирана Нетаньяху заявил о готовности нанести удар по Ирану в случае атаки им Израиля Нетаньяху заявил о победе на выборах главы "Ликуда" Помпео обсудил с Нетаньяху противодействие иранскому влиянию на Ближнем Востоке Нетаньяху призвал оппозицию к формированию правительства национального единства в Израиле Иран уничтожил секретный объект по разработке ядерного оружия после обнаружения его Израилем - Нетаньяху

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]