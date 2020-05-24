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24.05.2020 17:40

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на юго-западе Ирана

Подземный толчок магнитудой 5,5 зафиксирован в юго-западной части Ирана в 14 км севернее города Догонбадан, в окрестностях которого находится значимое нефтегазовое месторождение Гечсаран, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 12:11 мск в воскресенье землетрясения имел координаты 30.49 градуса северной широты и 50.79 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмическое событие оценивается как "очень сильное".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]