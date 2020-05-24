Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на юго-западе Ирана

Подземный толчок магнитудой 5,5 зафиксирован в юго-западной части Ирана в 14 км севернее города Догонбадан, в окрестностях которого находится значимое нефтегазовое месторождение Гечсаран, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 12:11 мск в воскресенье землетрясения имел координаты 30.49 градуса северной широты и 50.79 градуса восточной долготы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмическое событие оценивается как "очень сильное".
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