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Дальнее зарубежье 24.05.2020 19:42

Розничная продажа водки в РФ в апреле выросла почти на 10%

Розничные продажи водки в апреле этого года в РФ составили 6,2 млн декалитров (дал), что на 9,6% больше, чем в апреле прошлого года, сообщает Национальный союз защиты прав потребителей.

За четыре месяца этого года продажи выросли на 3,8%, до 23,5 млн дал.

В режиме самоизоляции спросом пользовались и тихие вина. Их продажи в апреле выросли на 9%, до 4,6 млн дал, в январе-апреле - на 6,7%, до 16,7 млн дал. Шампанских и игристых вин в апреле было продано 878 тыс. дал (на 3,6% больше), в январе-апреле - 7,7 млн дал (на 4,2% больше).

Темп роста продажи слабоалкогольных напитков (крепостью менее 9 градусов) в апреле был меньше - 1% (до 461,9 тыс. дал). В январе-апреле этих напитков было продано 1,8 млн дал, что на 7,2% больше, чем годом ранее.

В то же время спрос на коньяк в апреле был меньше, его продажи снизились на 1,6%, до 858,5 тыс. дал. В январе-апреле было продано 3,7 млн дал, что на 0,4% больше, чем годом ранее.

Всего в апреле розничные продажи алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) составили 17,1 млн дал (на 5,2% больше), в январе-апреле - 67,9 млн дал (на 2,9% больше).

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АЛКОГОЛЬ, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]