Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.858 RUR   0.0238 GBR   2.0761 TRY   0.2502

Цена на нефть

21.05   $/bbl WTI 33.92 0.43 Brent 36.06 0.31

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 24.05.2020 20:30

США планируют провести саммит G7 позже, чем ожидалось: в конце июня

Администрация США планирует организовать саммит G7 в Вашингтоне в конце следующего месяца, а не 10 июня как ожидалось изначально, заявил в воскресенье советник американского президента по нацбезопасности Роберт О`Брайен.

"Мы рассчитываем, что саммит G7 пройдет не в виртуальном формате в конце июня. Здесь, в Вашингтоне, мы близки к пику, а может - уже достигли его (заболеваемости коронавирусом - ИФ). И если как мы ожидаем, обстановка будет это позволять, мы хотели бы провести этот саммит", - сказал он в интервью CBS.

"Я думаю, что лидеры "семерки" очень хотели бы встретиться лично, а не по видеосвязи", - добавил советник президента США Дональда Трампа. По словам О`Брайена, страны G7 позитивно отзываются об этой идее.

Он подтвердил, что саммит планируется провести в столице США и подчеркнул, что подготовиться к такому мероприятию непросто. "Мы должны всех протестировать (на коронавирус). Также мы должны удостовериться, что здоровью лидеров стран здесь ничего не будет угрожать", - пояснил советник.

Он объяснил, что на все это требуется время, и именно поэтому саммит решено провести позже, чем планировалось изначально.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, САММИТ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Путин не получал приглашение на саммит G7 в США - Песков Трамп хотел бы провести следующий саммит G7 на своем гольф-курорте в Майами - СМИ В Вашингтоне считают вполне возможным третий саммит США-КНДР - Болтон В госдепе надеются на проведение нового саммита США-КНДР в ближайшие месяцы В МАГАТЭ ждут соглашения между США и КНДР для контроля денуклеаризации Трампу и Ким Чен Ыну не удалось подписать соглашений по итогам их второго саммита

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]