США смогут первыми в мире разработать вакцину против коронавируса - советник Трампа

США смогут опередить другие страны и первыми разработать вакцину против COVID-19, заявил в воскресенье советник американского президента по национальной безопасности Роберт О`Брайен.

"Я думаю, что мы первыми разработаем вакцину... Я считаю, что мы быстро разрабатываем как вакцину, так и препараты для лечения. Американский народ получит к ним доступ. А президент обещал, что если мы разработаем вакцину, то поделимся ею со всем миром", - сказал О`Брайен в интервью CBS.

При этом советник Трампа не исключил, что Китай попытается украсть данные об американских разработках. Ранее в администрации США уже сообщали о таких попытках китайских хакеров.