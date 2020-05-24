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Дальнее зарубежье 24.05.2020 21:32

США смогут первыми в мире разработать вакцину против коронавируса - советник Трампа

США смогут опередить другие страны и первыми разработать вакцину против COVID-19, заявил в воскресенье советник американского президента по национальной безопасности Роберт О`Брайен.

"Я думаю, что мы первыми разработаем вакцину... Я считаю, что мы быстро разрабатываем как вакцину, так и препараты для лечения. Американский народ получит к ним доступ. А президент обещал, что если мы разработаем вакцину, то поделимся ею со всем миром", - сказал О`Брайен в интервью CBS.

При этом советник Трампа не исключил, что Китай попытается украсть данные об американских разработках. Ранее в администрации США уже сообщали о таких попытках китайских хакеров.

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Тэги: США, ВИРУС, ВАКЦИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]