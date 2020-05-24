Трамп считает, что Путин не хочет его переизбрания на второй срок

Президент США Дональд Трамп предположил, что его российский коллега Владимир Путин, несмотря на хорошие отношения, не хочет его переизбрания на второй срок на ноябрьских выборах.
"Я - это худшее, что могло быть для России, и Путин это понимает. Я хорошо лажу с Путиным, но он, вероятно, не хочет, чтобы я победил", - сказал Трамп в интервью тележурналисту Шэрил Атткиссон, опубликованном на сайте ее программы fullmeasure.news.
"Я могу вас заверить, что я ему нравлюсь, однако он не хочет моей победы", - повторил американский лидер.
Президент США неоднократно заявлял, что никто из его предшественников не претворял в жизнь более жесткую политику в отношении России, чем он. В частности, при Трампе США ввели несколько пакетов санкций против РФ.
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