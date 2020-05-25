Коронавирус вызывает достаточно сильный иммунный ответ, что позволяет рассчитывать на эффективность вакцинации - ученые

Ученые не исключают, что у людей, переболевших другими "простудными" коронавирусами, вызывающими 20% всех ОРВИ, образуется перекрестный иммунитет и к коронавирусу COVID-19, говорится в публикации журнала Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук".
В ней отмечается, что в настоящее время остается открытым вопрос об эффективности разновидностей Т-лимфоцитов, усиливающих иммунный ответ и стимулирующих И-лимфоциты к выработке антител (Т-хелперы) или непосредственно уничтожающих зараженные клетки (Т-киллеры), против SARS-CoV-2.
"Оптимизм внушают данные, что Т-хелперы, активные против SARS-CoV-2, обнаруживаются примерно и у половины людей, никогда не болевших COVID-19. Это может отражать наличие перекрестного иммунитета у тех, кто переболел инфекцией, вызванной другими "простудными" коронавирусами", - говорится в сообщении.
С помощью биоинформатики американские ученые под руководством специалистов из Института иммунологии в Ла-Хойя обнаружили Т-хелперы, нацеленные не только на поверхностный белок-антиген (белок-шип, который вирус использует для проникновения в клетки человека), но и на другие белки SARS-CoV-2.
Позже подобные Т-хелперы были обнаружены и у 20 людей, перенесших COVID-19, а у 70% из них имелись и вирус-специфичные Т-киллеры. Это дополняет данные немецких ученых, обнаруживших у 83% госпитализированных больных Т-хелперы, нацеленные на коронавирусный белок-шип.
"Полученные результаты внушают определенный оптимизм как по поводу возникновения иммунной защиты после болезни, так и возможности вакцинации. Однако пока нет полной уверенности, что переболевшие люди обязательно защищены от повторного заражения. Также остается под вопросом, не вызывают ли эти Т-лимфоциты опасную, чрезмерную реакцию иммунной системы, которая приводит к тяжелому течению болезни", - отмечает издание.
Подчеркивается, что все эти результаты носят предварительный характер, однако уже сейчас можно предположить, что вирус вызывает достаточно сильный иммунный ответ, что делает вакцинацию от него реальным средством профилактики.
"Также вероятно, что оптимальной может стать вакцина, направленная сразу на несколько вирусных белков", - отмечает издание.
В то же время, говорится в сообщении, в настоящее время большинство разрабатываемых вакцин направлено на то, чтобы в организме человека сформировались клоны особых клеток иммунной системы -В-лимфоцитов, которые производят специфические защитные белки - антитела, нейтрализующие вирус либо привлекающие другие иммунные клетки, которые будут уничтожать его или предотвращать проникновение в клетки.
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