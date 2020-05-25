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Дальнее зарубежье 25.05.2020 13:52

Появление у США альтернативной транспортной пилотируемой системы позволит разгрузить российские корабли, утверждает Рогозин

В РФ с интересом наблюдают за подготовкой запуска пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, возвращение американцев к этой работе позволит увеличить число российских космонавтов на станции, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы с большим интересом наблюдаем за тем, как идет подготовка к этому пуску. У нас есть несколько мотивов для этого. Действительно, последние 9 лет, с лета 2011 года, только Россия, только Роскосмос обеспечивал доставку на МКС всех международных экипажей: и американцев, и европейцев, и японцев, и канадцев", - сказал Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Да, мы, конечно, зарабатывали на этом определенные деньги, на самом деле та ответственность, которая была связана с обеспечением этой транспортной системы, бесперебойной системы доставки на МКС, была колоссальной, она таких денег не стоит, она исчисляется нервами, здоровьем людей, которые отвечают за пилотируемый космос",- подчеркнул Рогозин.

"Мы были бы очень рады, чтобы появилась альтернативная транспортная пилотируемая система у американцев. Это естественный процесс, такая великая могучая держава как США, представляю, что они переживали все эти девять лет, не имея возможность на своих кораблях доставлять астронавтов на МКС... Пожелаем им успеха в профессиональном плане",- заявил глава госкорпорации.

Он отметил, что РФ интересна и техническая сторона проекта.

"Большой интерес к технической стороне этого дела, мы ведем работу по обновлению своих кораблей, по созданию своего корабля "Орел" и по закладке основы еще одного корабля, который должен будет обеспечивать работу на низких орбитах",- сообщил Рогозин.

Он отметил, что для работы в космосе должны дублироваться все системы, в том числе и способы доставки к МКС.

"Если у американцев все получится в названные сроки, будем считать, что одна из важнейших задач, в целом, будет решена мировой космонавтикой",- сообщил Рогозин.

Он отметил, что разгрузка российских кораблей позволит увеличить число космонавтов на станции.

"Мы сокращали свои экипажи до двух космонавтов, которые находились на орбите постоянно, иногда даже один командир находился на орбите. Это неправильно, это сдерживает всю научную программу, которую мы связываем с МКС",- заявил Рогозин

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Тэги: РОССИЯ, США, КОСМОС, РОГОЗИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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