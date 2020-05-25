В Белоруссии большая часть предприятий работает, к концу года экономика восстановится - министр

Министр экономики Белоруссии Александр Червяков ожидает, что экономика страны полностью восстановится от последствий пандемии к концу текущего года.

"Беспристрастная статистика показывает, что большая часть предприятий работает. (...) В настоящее время мы принимаем все меры, чтобы обеспечить полное восстановление экономики к концу года. Правительство ведет работу над комплексом соответствующих мер", - заявил Червяков в интервью газете "Республика".

Он также считает, что белорусская экономика сможет избежать рецессии по итогам 2020 года. "Стоит задача не допустить падения экономики", - сказал министр.

По его словам, Минэкономики создало механизм обратной связи с бизнес-сообществом и ситуация более оптимистичная по сравнению с негативным информационным фоном.

Червяков считает, что "продуктивный диалог способствует снижению чересчур негативных настроений у бизнеса, порожденных не в последнюю очередь концентрированным негативом из специфических источников информации". "К сожалению, когда предприятие работает в две смены, об этом пишут мало, но проблемные вопросы выпячиваются, и это создает превратное впечатление о положении дел", - оценил ситуацию глава Минэкономики.

Он также пояснил, что поводом для оптимизма является более быстрое завершение карантина в странах, которые являются основными торговыми партнерами Белоруссии. "Мы прогнозировали и делали расчеты, предполагая, что карантинные мероприятия у наших торговых партнеров продлятся около трех месяцев. Теперь же, когда многие страны начали выходить из карантина, период закрытия фактически снизился до месяца", - сказал министр.

В результате, по его оценке, "негативные тренды будут преобладать в мае и июне, а начиная с июля, экономика в целом начнет восстанавливаться". "И здесь не последнюю роль сыграло то, что наша страна не ушла в карантин. В противном случае "разогнать" экономику было бы значительно труднее", - считает Червяков.

По его мнению, драйверами восстановления белорусской экономики станут сельское хозяйство, пищепром, восстановленная нефтепереработка и строительный комплекс. "Отыграть падение планируем за счет устойчивой работы сельского хозяйства, пищевой промышленности. Рассчитываем, что будет полностью восстановлена нефтеперерабатывающая промышленность с учетом договоренностей по поставке нефти. Нет проблем в работе строительного комплекса", - отметил министр.

По его словам, "есть определенные опасения по поводу производства машин и оборудования, но я думаю, что использование госзаказа, стимулирование экспорта и внутреннего потребителя позволят нам спокойно пройти этот период".

Как сообщалось, ВВП Беларуси в январе-апреле 2020 года снизился на 1,3% после снижения по итогам первого квартала на 0,3%.

По целевому прогнозу в 2020 году белорусские власти ожидают роста ВВП на 2,8%, по консервативному сценарию - в пределах 1,9%.

Международные фининституты ожидают падения ВВП Белоруссии на 4-6% в 2020 году на фоне негативного влияния глобальной пандемии коронавируса.

В 2019 году рост экономики составил 1,2% после подъема на 3% в 2018 году и на 2,4% в 2017 году.