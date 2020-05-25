Литва и Белоруссия подписали соглашение об оповещении о ядерных инцидентах

Литва и Белоруссия в понедельник подписали соглашение о раннем оповещении об атомных авариях и обмене информацией об объектах атомной энергетики и их деятельности, сообщила литовская Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики агентству BNS.

Соглашение подписано с МЧС Белоруссии.

В соглашении литовское и белорусское ведомства договорились незамедлительно обмениваться информацией в случае ядерной аварии и регистрации опасного для здоровья людей ионизирующего излучения, а также информацией о безопасности объектов ядерной энергетики стран. В соответствии с Конвенцией об оперативном оповещении о ядерной аварии, такие соглашения между соседними странами являются обычной международной практикой.

"Несмотря на это соглашение, все поднимаемые Литвой вопросы об обеспечении защиты окружающей среды и ядерной безопасности по-прежнему остаются. Литва добивается, чтобы Белорусская АЭС не была введена в эксплуатацию, пока не проведены в жизнь все международные требования к охране окружающей среды и ядерной безопасности", - говорится в сообщении.

По утверждению инспекции, после того, как на площадку БелАЭС было доставлено ядерное топливо, а также продолжается подготовка к пуску первого реактора, уже возник потенциальный риск ядерной или радиологической аварии.

Литва является противником строительства БелАЭС. 6 мая МИД Литвы сообщил, что направил ноту Минску, касающуюся запуска станции. "Мы призываем соседнюю страну отдать приоритет безопасности, а не строительному графику, и не создавать угрозы жителям ни своей страны, ни других стран. Соответственно конструктивным шагом в этом направлении, на который надеются Литва и Евросоюз, была бы остановка работ по запуску и срочная организация белорусского национального плана действий по реализации рекомендаций стресс-тестов на БелАЭС под надзором экспертов ЕС и незамедлительное принятие группы международных экспертов для обеспечения процесса мониторинга", - говорилось в сообщении литовского МИД.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области в непосредственной близости от границы с Литвой по российскому проекту ВВЭР-1200. Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью по 1200 МВт. Минэнерго республики сообщало, что планируется обеспечить ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС в течение 2020 года, второго - в 2021 году. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").