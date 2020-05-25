Президент Алиев уверен в дальнейшем развитии сотрудничества с Грузией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил грузинскую коллегу Саломе Зурабишвили с Днем независимости Грузии.
"Нынешний уровень азербайджано-грузинских добрососедских отношений и стратегического партнерства вызывает удовлетворение. Контакты на высоком уровне между нашими странами, постоянно расширяющееся взаимовыгодное сотрудничество в политической, экономической и других областях являются характерными чертами наших отношений. Уверен, что это сотрудничество будет успешно продолжено нашими совместными усилиями на благо наших народов", - говорится в тексте поздравления, опубликованного на официальном сайте главы государства.
Алиев подчеркнул, что связи между Азербайджаном и Грузией опираются на волю двух народов, исторически сосуществовавших в атмосфере дружбы и теплоты.
Президент Азербайджана пожелал грузинскому народу и президенту Грузии благополучия и процветания.
А. Мамедов
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