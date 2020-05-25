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Внешняя политика 25.05.2020 13:37

Президент Алиев уверен в дальнейшем развитии сотрудничества с Грузией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил грузинскую коллегу Саломе Зурабишвили с Днем независимости Грузии.

"Нынешний уровень азербайджано-грузинских добрососедских отношений и стратегического партнерства вызывает удовлетворение. Контакты на высоком уровне между нашими странами, постоянно расширяющееся взаимовыгодное сотрудничество в политической, экономической и других областях являются характерными чертами наших отношений. Уверен, что это сотрудничество будет успешно продолжено нашими совместными усилиями на благо наших народов", - говорится в тексте поздравления, опубликованного на официальном сайте главы государства.

Алиев подчеркнул, что связи между Азербайджаном и Грузией опираются на волю двух народов, исторически сосуществовавших в атмосфере дружбы и теплоты.

Президент Азербайджана пожелал грузинскому народу и президенту Грузии благополучия и процветания.

А. Мамедов

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Тэги: ГРУЗИЯ, ОТНОШЕНИЯ, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]