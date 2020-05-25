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Дальнее зарубежье 25.05.2020 14:39

Джонсона раскритиковали в собственной партии за защиту своего нарушившего самоизоляцию советника

В правящей Консервативной партии Великобритании выражают недовольство премьером страны Борисом Джонсоном после того, как он выступил в защиту своего советника Доминика Каммингса из-за его поездки к родителям в разгар пандемии COVID-19, сообщает британский телеканал ITV.

В частности, недовольство решением Джонсона поддержать Каммингса выразили члены парламента от консерваторов Роджер Гейл и Пол Мейнард.

Депутат Питер Бон в свою очередь заявил, что "огромное большинство членов парламент от Консервативной партии считает, что Доминик Каммингс должен уйти в отставку".

Накануне Джонсон вступился в защиту своего советника, ответив, что у Каммингса "не было других вариантов". "Во всех отношениях он действовал ответственно и законно", - указал премьер.

Ранее британская общественность подвергла критике советника премьер-министра Доминика Каммингса за поездку к родителям во время пандемии коронавируса.

Каммингс, живущий в Лондоне, спустя неделю после объявления в стране режима изоляции в связи с коронавирусом в конце марта отправился в город Дарем на северо-востоке Англии. При этом у советника были симптомы, которые могли указывать на заражение коронавирусом. Они появились после того, как вирусом заразился и сам британский премьер Борис Джонсон, выздоровевший в апреле. Несколько дней Каммингс также не работал, однако данных о том, что он переболел именно COVID-19 не поступало.

Режим изоляции, объявленный в Британии 23 марта, предусматривал, что люди должны находиться дома по своему основному месту жительства и исключал поездки к родственникам.

На Даунинг-стрит заявили, что у Каммингса были уважительные причины посетить своих родителей. Также в заявлении говорится, что Каммингс хотя и проведал родителей, но не вступал ни с кем в контакт. Сам он заявил, что вел себя разумно и не совершил ничего незаконного.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]