Канарские острова начнут принимать туристов в июле по новым правилам безопасности

Туристические объекты на Канарских островах в Испании готовятся к приему иностранных туристов в июле по новым правилам безопасности, пишет The Guardian.

"Наша основная задача - убедить туристов в безопасности отдыха на Канарских островах. С июля начнут действовать новые правила: общие зоны в отелях будут увеличены, лежаки на пляжах расставлены на расстоянии друг от друга, "шведский стол" сохранится, но выдавать еду будет дополнительный персонал - как и напитки в гостиницах, работающих по системе all inclusive", - пишет газета со ссылкой на министерство туризма островов.

При этом на островах постараются избежать повсеместного ношения масок и установки защитных экранов, которые вызывают у туристов психологический дискомфорт. Безопасность будут поддерживать с помощью новых технологий. Так, в июле на Канарских островах планируют протестировать "паспорт здоровья" - приложение с данными о том, что путешественники не заражены Covid-19.

Канарские острова - один из самых зависимых от туристов регионов Европы. В прошлом году сюда приехали 13 млн иностранных гостей (из них 5 млн - британцы). Доходы от туризма обеспечивают 35% ВВП и 40% рабочих мест.

"В целом в Испании постепенно снимают ограничения, связанные с пандемией Covid-19, и рассчитывают возобновить прием иностранных туристов в июле. Несмотря на это, некоторые эксперты считают, что Испания в 2020 году может потерять около 70 млн туристов - 85% от прошлогоднего показателя. Треть туркомпаний в результате кризиса могут исчезнуть, а остальные будут работать с убытками вплоть до 2023-2024 годов", - отмечает издание.

Причины столь негативного прогноза - беспокойство и стресс у людей из-за пандемии, что будет мешать путешествовать, а также экономический кризис невиданных масштабов: у многих не хватит средств на поездки, а остальные живут в страхе потерять работу.

"Для туристов из Великобритании есть и еще одна причина - в стране с 8 июня начнет действовать 14-дневный карантин для всех въезжающих из-за границы, в том числе, для британских граждан", - пишет Guardian.

Как отмечает газета, запланированное на июль открытие Канарских островов также может быть скорректировано. "Наши основные туристические рынки - Великобритания, Германия, Скандинавские страны и Италия. Хотя сейчас ситуация там улучшается, в случае усиления пандемии полеты в эти страны могут быть ограничены", - цитирует издание правительство островов.

Пандемия затронула Канарские острова значительно меньше, чем материковую Испанию. По состоянию на 25 мая там зарегистрировано 2,3 тыс. случаев (в Испании в целом - 236 тыс.).