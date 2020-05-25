Российские чартеры в Турцию могут возобновиться раньше регулярных рейсов

Чартеры из России в Турцию могут возобновиться раньше регулярных рейсов, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
"Мы хотим, чтобы туристы из России и Германии могли прилететь в нашу страну на чартерах, даже если регулярное авиасообщение еще не откроется. Мы работаем над этим. Путешественники смогут отдохнуть и безопасно вернуться домой", - цитирует министра агентство Anadolu.
В то же время Чавушоглу отметил, что страны сами решают, когда готовы возобновить международное сообщение, исходя из собственной динамики пандемии. Он добавил, что Турция уже провела встречи с Россией, Германией, Францией и Великобританией по вопросам возобновления туризма.
Ранее сообщалось, что Турция на основании рекомендаций министерства здравоохранения приняла решение о возобновлении авиасообщения с Россией и Украиной с 15 июля при условии взаимного открытия границ. Полетные программы авиакомпаний будут выполняться по тем же маршрутам, которые были до приостановки. Тем не менее, более реалистичная дата для начала полетов Турцию из РФ - 1 августа.
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