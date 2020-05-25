Соглашение по стратегическому партнерству между Баку и Брюсселем укрепит сотрудничество Азербайджана и Италии - Маттарелла

Новое соглашение между Азербайджаном и ЕС по стратегическому партнерству укрепит сотрудничество между Римом и Баку, считает президент Италии Серджо Маттарелла.

«Желаю, чтобы соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС было подписано в ближайшее время. Это очень важный фактор для укрепления наших отношений», - отмечается в поздравлении Маттареллы президенту Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Маттарелла также поблагодарил Азербайджан за поддержку Италии в момент чрезвычайной ситуации, возникшей в сфере медицины.

Президент Италии пожелал азербайджанскому народу счастья и благополучия.

14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

А. Мамедов