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Внешняя политика 25.05.2020 14:50

Соглашение по стратегическому партнерству между Баку и Брюсселем укрепит сотрудничество Азербайджана и Италии - Маттарелла

Новое соглашение между Азербайджаном и ЕС по стратегическому партнерству укрепит сотрудничество между Римом и Баку, считает президент Италии Серджо Маттарелла.

«Желаю, чтобы соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС было подписано в ближайшее время. Это очень важный фактор для укрепления наших отношений», - отмечается в поздравлении Маттареллы президенту Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Маттарелла также поблагодарил Азербайджан за поддержку Италии в момент чрезвычайной ситуации, возникшей в сфере медицины.

Президент Италии пожелал азербайджанскому народу счастья и благополучия.

14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

А. Мамедов

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Тэги: ИТАЛИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]