Гражданам РФ следует воздержаться от туристических поездок за рубеж - Мишустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин напомнил, что ВОЗ не давала рекомендаций по снятию карантинных мер на курортах, просит воздержаться россиян от поездок за рубеж на отдых.
"Всемирная организация здравоохранения всё ещё считает риск дальнейшего развития пандемии высоким и не давало рекомендаций по снятию ограничений на международные поездки. Эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах разная, никто не может гарантировать отдыхающим защиту от заражения вирусом",- сказал Мишустин в понедельник на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
"Я прошу наших граждан не торопиться. В борьбе с распространением коронавируса достигнуты определенные успехи, но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы. Поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж", - отметил он.
По его словам, "за несколько дней отдыха можно заплатить очень большую цену".
"Необходимо исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в Россию", - подчеркнул он.
Мишустин напомнил, что "для многих государств доходы и от самого туризма, и от смежных с ним отраслей экономики достаточно велики и ряд зарубежных стран уже заявляют о смягчении ограничительных мер и открытии курортного сезона этим летом".
Тем не менее, считает он, в текущих условиях возможны, кроме риска для здоровья, и внезапные трудности при возвращении туристов, решивших отдохнуть за рубежом, домой.
"Важно также сберечь свое здоровье, не подвергать опасности своих близких, а также избежать возможных трудностей с возвращением на родину, с чем внезапно столкнулись тысячи российских туристов этой весной", - сказал Мишустин.
Он рекомендовал "учитывать это при планировании путешествий".
"Лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране", - заключил премьер-министр.
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