Нефть умеренно дорожает на сигналах сокращения добычи в США, Brent - $35,2 за баррель

Цены на нефть умеренно поднимаются в понедельник на сигналах дальнейшего сокращения добычи в США при продолжающемся восстановлении спроса.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:26 составляет $35,2 за баррель, что на $0,07 (0,2%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на $0,25 (0,75%) - до $33,5 за баррель.

С начала месяца нефть WTI подорожала на 75%, пишет Bloomberg.

Число действующих нефтегазовых буровых установок в США сократилось по итогам 11-й недели подряд, опустившись до минимума за всю историю отслеживания этих данных с 1940-х годов.

Их количество за неделю, завершившуюся 22 мая, уменьшилось на 21 единицу, до 318 установок, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Показатель обновляет рекордные минимумы уже три недели подряд. Годом ранее в стране работало 983 буровых установок.

Количество нефтяных установок на прошлой неделе сократилось по итогам 10-й недели подряд - на 21 штуку, до 237 единиц, что является минимумом с 2009 года.

Потребление нефти еще не достигло пика, отметил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль, которого цитирует Bloomberg.

"Устойчивое восстановление экономики и низкие нефтяные цены приведут мировой спрос к прежнему уровню и выше", - сказал он.

При этом, трейдеры опасаются, что растущая напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина может затруднить восстановление спроса.

Отношения США и Китая резко испортились после того, как Вашингтон обвинил власти КНР в недостаточно быстром раскрытии информации о вспышке коронавирусной инфекции. Кроме того, стороны расходятся во мнениях по вопросу Гонконга, где Пекин стремится усилить свое лидерство.

В минувшие выходные министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что определенные силы в Штатах толкают страны к новой "холодной войне", призвав Вашингтон отказаться от попыток изменить КНР.

"Растущая напряженность в отношениях США и Китая продолжит портить ландшафт нефтяного рынка", - цитирует агентство Bloomberg аналитика AxiCorp Ltd. Стивена Иннеса.

Главный экономист по энергетике ABN Amro Ханс ван Клиф, в свою очередь, считает, что недавний подъем нефтяных цен "зашел слишком далеко".

"Запасы остаются достаточно высокими, и любое разочарование может привести к фиксации прибыли", - сказал он, отметив, что продолжит указывать клиентам на понижательные риски.