В Японии отменили введенное из-за коронавируса чрезвычайное положение

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник заявил об отмене режима ЧП в оставшихся пяти префектурах страны, включая в столичном округе Токио, передает канал NHK.
Абэ объявил о снятии режима ЧП в столичном регионе Токио и в прилегающих к нему префектурах Тиба, Канагава и Сайтама, а также в префектуре Хоккайдо на севере Японии.
Ранее чрезвычайное положение отменили в 42 японских префектурах из 47.Таким образом, к настоящему моменту режим ЧП, введенный ранее этой весной в связи с пандемией коронавируса, в Японии снят.
В общей сложности более 16 тыс. человек получили положительный результат теста на COVID-19 в Японии. Умерли более 800 человек.
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