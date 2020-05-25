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Дальнее зарубежье 25.05.2020 16:44

В Японии отменили введенное из-за коронавируса чрезвычайное положение

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник заявил об отмене режима ЧП в оставшихся пяти префектурах страны, включая в столичном округе Токио, передает канал NHK.

Абэ объявил о снятии режима ЧП в столичном регионе Токио и в прилегающих к нему префектурах Тиба, Канагава и Сайтама, а также в префектуре Хоккайдо на севере Японии.

Ранее чрезвычайное положение отменили в 42 японских префектурах из 47.Таким образом, к настоящему моменту режим ЧП, введенный ранее этой весной в связи с пандемией коронавируса, в Японии снят.

В общей сложности более 16 тыс. человек получили положительный результат теста на COVID-19 в Японии. Умерли более 800 человек.

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Тэги: ЯПОНИЯ, КОРОНАВИРУС, ЧП, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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