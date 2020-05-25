Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 4,2 тыс., скончавшихся увеличилось до 51

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 149 человек, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время скончалось два человека 1955 и 1956-го года рождения с положительными результатами анализа на COVID-19, выздоровели и отпущены домой 134 человека", - подчеркивает штаб.

Таким образом, общее число зараженных достигло 4271, вылечившихся - 2741 человек, скончавшихся – 51.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 1479 человек. Состояние 44 из них оценивается как тяжелое, 61 - средней тяжести, остальных - стабильное", - подчеркивает штаб.

По информации штаба всего проведено 273,411 тыс. тестов по выявлению коронавируса.

А. Мамедов