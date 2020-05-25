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Здравоохранение 25.05.2020 16:21

Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 4,2 тыс., скончавшихся увеличилось до 51

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 149 человек, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время скончалось два человека 1955 и 1956-го года рождения с положительными результатами анализа на COVID-19, выздоровели и отпущены домой 134 человека", - подчеркивает штаб.

Таким образом, общее число зараженных достигло 4271, вылечившихся - 2741 человек, скончавшихся – 51.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 1479 человек. Состояние 44 из них оценивается как тяжелое, 61 - средней тяжести, остальных - стабильное", - подчеркивает штаб.

По информации штаба всего проведено 273,411 тыс. тестов по выявлению коронавируса.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕННЫЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]