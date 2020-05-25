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Внутренняя политика 25.05.2020 16:29

Президент Алиев посещает Шамахинский район

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в понедельник прибыли с визитом в Шамахинский район, сообщает сайт главы государства.

Согласно сообщению, глава государства возложил цветы к памятнику общенационального лидера азербайджанского народа Гейдару Алиеву.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЛИЕВ, ШАМАХЫ, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]