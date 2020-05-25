Президент Алиев посещает Шамахинский район

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в понедельник прибыли с визитом в Шамахинский район, сообщает сайт главы государства.

Согласно сообщению, глава государства возложил цветы к памятнику общенационального лидера азербайджанского народа Гейдару Алиеву.

А. Мамедов