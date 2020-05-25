Состоялся третий международный онлайн B2B форум «Азербайджан-Турция»

В рамках третьего международного онлайн B2B форума «Азербайджан-Турция», организованного при поддержке DEİKи Caspian European Club, были изучены вопросы и предложения азербайджанских и турецких компаний, с которыми они столкнулись в период пандемии коронавируса COVID-19, а также была изучена возможность активизации экономического и делового сотрудничества в пост-пандемийный период между Азербайджаном и Турцией

Модератороммеждународного онлайн B2B форума «Азербайджан- Турция»сталпредседательправления Ziraat Bank Azerbaijan, членправленияCaspian European Club Авни Демирчи.

К дискуссиям в рамках третьего международного онлайн B2B форума «Азербайджан-Турция», продолжавшегося три часа, присоединились Чрезвычайный и полномочный посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим, заместитель председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Республики Азербайджан Руфат Атакишиев, руководитель департамента международных отношений и связи в странах ЕС организации по развитию малого и среднего бизнеса Турецкой Республики (КОСГЕБ) Неджати Гюнайдин, председатель Турецко - Азербайджанского Делового Совета DEİK Сельджук Акат, а также присоединились топ-менеджеры государственных и частных компаний, представляющие разные сектора экономики двух стран.

Председатель и главный исполнительный директорCaspian European Club Тельман Алиев поблагодарил за оперативность и готовность к сотрудничеству Послов, представителей госструктур и DEIK.

В своем выступлении Тельман Алиевотметил: «Азербайджано-Турецкие отношения всегда были на очень высоком уровне. Дружба и готовность к постоянной взаимовыручке и сотрудничеству наших глав государств отражается на экономических показателях и на всех платформах, где мы выступаем с единой позицией с нашими турецкими братьями. ВCaspian European Club очень много представителей турецкого бизнеса, а двое из них являются членами правления Клуба по Азербайджану, Грузии и Казахстану. В 2005 году мы имели честь. вручить премию Caspian Energy, тогда еще премьер-министру Турции Раджапу Тайипу Эрдогану. Также в разные годы, президенты, премьер-министры и министры Турции публиковали свои интервью на страницах журнала Caspian Energy, который издается при финансовой поддержкеCaspian European Club.В период пандемииCaspian European Club проявил особую активность. Нами было организовано большое количество международных и отраслевых B2G и B2B форумов, бизнес-тренинг и презентации в режиме онлайн. Мы хотели бы еще более тесно сотрудничать с нашимитурецкимипартнерами и надеемся вближайшеевремя проводить подобные встречи в режиме оффлайн.

По итогам выступлений состоялся обмен мнениями. Топ-менеджеры и представители компаний задали интересующие их вопросы спикерам.

Международный онлайн B2B форум – уникальная платформа для международного бизнес-нетворкинга, созданная Caspian European Club, в рамках которой представители бизнеса делятся предложениями по развитию бизнеса и налаживают новые деловые контакты с руководителями компаний из разных секторов экономики стран Каспийско-Черноморского и Балтийского регионов.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian European Club - улучшение инвестиционного и делового климата в Азербайджане и в других странах, где функционирует Caspian European Club, а также стимулирование и активное участие в диалоге в форматах B2G, B2B и B2C. Штаб-квартира Caspian European Club находится в Баку. Caspian European Club также имеет официальные представительства в Грузии и Казахстане, полномочных представителей в США, Германии, Польше, Латвии и Чехии.