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Регион 25.05.2020 17:05

РФ и Турция продолжают переговоры о покупке самолётов-амфибий Бе-200

Россия и Турция продолжают переговоры о поставке самолетов-амфибий Бе-200, окончательное решение пока не принято, говорится в годовом отчете предприятия-производителя ТАНТК им. Бериева.

"На настоящий момент ведутся переговоры с турецкими заказчиками о возможной поставке самолетов Бе-200 для тушения лесных пожаров в Турции", - говорится в документе, опубликованном в понедельник в Центре раскрытия корпоративной информации.

"Окончательное решение по данному вопросу будет принято после того, как турецкие специалисты изучат все технические характеристики и оценят пригодность Бе-200 к географии Турции", - отмечается в отчете.

В документе сообщается, что ранее турецкая делегация побывала в Таганроге, где провела предварительные переговоры по условиям возможной поставки самолетов-амфибий. Кроме того, в сентябре 2019 года Бе-200 совершил полеты над Стамбулом, отработав маневры по тушению пожара.

В отчете говорится, что ТАНТК им. Бериева рассчитывает на значительное улучшение финансового состояния предприятия "в связи с планируемой реализацией самолетов Бе-200 инозаказчику с высокой рентабельностью".

В сентябре 2019 года гендиректор ПАО "Ил" (в контур которой входит ТАНТК им. Бериева) Юрий Грудинин сообщил о планах принять участие в тендере на поставки Турции Бе-200.

"Сейчас в Турции мы проводим переговоры, как с правительственными организациями, так и с частными компаниями, которые заинтересованы в развитии гидроавиации, по итогам консультаций будут определяться ключевые характеристики облика самолета, который интересен турецкой стороне", - сказал Грудинин.

Бе-200 - многоцелевой самолет-амфибия, предназначенный для пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, а также мониторинга окружающей среды. Бе-200ЧС может взять на борт 12 тонн воды. За одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, АМФИБИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]