РФ и Турция продолжают переговоры о покупке самолётов-амфибий Бе-200

Россия и Турция продолжают переговоры о поставке самолетов-амфибий Бе-200, окончательное решение пока не принято, говорится в годовом отчете предприятия-производителя ТАНТК им. Бериева.
"На настоящий момент ведутся переговоры с турецкими заказчиками о возможной поставке самолетов Бе-200 для тушения лесных пожаров в Турции", - говорится в документе, опубликованном в понедельник в Центре раскрытия корпоративной информации.
"Окончательное решение по данному вопросу будет принято после того, как турецкие специалисты изучат все технические характеристики и оценят пригодность Бе-200 к географии Турции", - отмечается в отчете.
В документе сообщается, что ранее турецкая делегация побывала в Таганроге, где провела предварительные переговоры по условиям возможной поставки самолетов-амфибий. Кроме того, в сентябре 2019 года Бе-200 совершил полеты над Стамбулом, отработав маневры по тушению пожара.
В отчете говорится, что ТАНТК им. Бериева рассчитывает на значительное улучшение финансового состояния предприятия "в связи с планируемой реализацией самолетов Бе-200 инозаказчику с высокой рентабельностью".
В сентябре 2019 года гендиректор ПАО "Ил" (в контур которой входит ТАНТК им. Бериева) Юрий Грудинин сообщил о планах принять участие в тендере на поставки Турции Бе-200.
"Сейчас в Турции мы проводим переговоры, как с правительственными организациями, так и с частными компаниями, которые заинтересованы в развитии гидроавиации, по итогам консультаций будут определяться ключевые характеристики облика самолета, который интересен турецкой стороне", - сказал Грудинин.
Бе-200 - многоцелевой самолет-амфибия, предназначенный для пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, а также мониторинга окружающей среды. Бе-200ЧС может взять на борт 12 тонн воды. За одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.
Президент Алиев посещает Шамахинский район
Соглашение по стратегическому партнерству между Баку и Брюсселем укрепит сотрудничество Азербайджана и Италии - Маттарелла
Президент Алиев уверен в дальнейшем развитии сотрудничества с Грузией
Telia запустила первую сеть 5G в Стокгольме, начнет оказывать услуги по всей Швеции в 2020г
Президент Алиев отметил необходимость обновления транспортного парка всех городов Азербайджана
Мир может ждать второй пик первой волны пандемии коронавируса - ВОЗ
ВОЗ временно прекратила испытания гидроксихлорохина против коронавируса из соображений безопасности - гендиректор
Ростуризм не видит предпосылок для быстрого восстановления международного туризма
Президент Алиев распорядился выделить 3,3 млн манатов на улучшение водоснабжения посевных площадей в Агсуинском районе
Президент Алиев снял с должности главу Саатлинского района
В Нахчыване собрали более 5 млн манатов на борьбу с COVID-19
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Состоялся третий международный онлайн B2B форум «Азербайджан-Турция»
Состоялся второй международный онлайн B2B форум «Азербайджан-Тюмень»
Bakcell предлагает 50 ГБ интернета в самой быстрой мобильной сети Азербайджана всего за 30 манатов
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог