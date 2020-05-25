Глава бундестага поддержал план Меркель и Макрона по восстановлению экономики ЕС

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле выразил поддержку инициативе Германии и Франции по созданию дополнительного фонда послекризисного восстановления экономики ЕС.

"Если Европа хочет иметь хоть какой-то шанс, она должна продемонстрировать солидарность и способность к действию", - сказал Шойбле в интервью изданию Welt am Sonntag.

Шойбле отметил, что высказывался в пользу плана в ходе внутренних обсуждений.

"Ведь теперь у нас новая ситуация. Европа переживает экономический спад, какого при нашей жизни еще не было, и лишь отчасти можно предвидеть, какие потрясения последуют для нашего общества", - сказал он.

Выдвинутый 18 мая канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном совместный план послекризисного восстановления экономики ЕС в 500 млрд евро бюджетных расходов был холодно принят Австрией, Данией, Нидерландами и Швецией.

Европейские СМИ сообщили со ссылкой на администрацию австрийского канцлера Себастьяна Курца, что эти четыре страны, прозванные в ЕС "бережливыми", предложили в субботу свой вариант плана возобновления экономической деятельности, который позволит Евросоюзу преодолеть кризис, порожденный пандемией коронавируса.

Этот план подтвердил их известную позицию неприятия любого механизма обобществления долга стран ЕС.

"Бережливые" предложили выделить чрезвычайную помощь серьезно пострадавшим от пандемии странам ЕС в форме целевых займов на выгодных условиях на два года. Кроме того, подчеркивается условие, чтобы предоставленные деньги были направлены на меры, которые наиболее всего способствуют экономическому восстановлению, такие как исследования и инновации, усиление сектора здравоохранения, экологические преобразования.

Четыре государства ЕС, оппозиционные германо-французскому плану, по-прежнему отвергают идею коллективного распределения долга. По их мнению, это только даст возможность наименее дисциплинированным и наиболее слабым европейским экономикам выгодно воспользоваться финансированием за счет экономически более сильных стран условного "севера Европы".

По словам Шойбле, создание фонда не означает обобществления старых долгов, "скорее речь о том, что Еврокомиссия должна содействовать экономическому восстановлению Европы".

"Вместо этого будут осуществляться программы Еврокомиссии, и она должна строго контролировать, правильно ли используются деньги", - сказал он.

Как сообщалось, Германия и Франция предложили, чтобы дополнительный фонд был "обеспечен 500 млрд евро бюджетных расходов ЕС для наиболее затронутых секторов и регионов на основе бюджетных программ ЕС и при уважении европейских приоритетов".

"Мы хотим иметь ограниченный во времени фонд в 500 млрд евро. Речь идет не о кредитах, а о бюджетных расходах для секторов и регионов, наиболее затронутых COVID-19", - заявила канцлер ФРГ Меркель.

Европейская комиссия обнародует свое предложение на этой неделе.