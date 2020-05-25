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Дальнее зарубежье 25.05.2020 18:23

Азия может занять доминирующие позиции в мире в 21-м веке - Боррель

Азия в 21-м веке будет играть все более значительную роль в международных делах, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Во-первых, мы живем в мире без лидеров, в котором Азия будет играть все более важную роль в экономическом плане, с точки зрения безопасности и технологий. Аналитики давно говорят о конце американской системы и о наступлении азиатского века. Это сейчас происходит на наших глазах", - сказал Боррель, выступая в понедельник по видеосвязи на ежегодной конференции дипломатов ФРГ.

По его словам, "если 21-й век окажется азиатским, как 20-й был американским, пандемия может вспоминаться в качестве поворотного момента этого процесса".

Глава дипломатии ЕС считает, что "спрос на многостороннее сотрудничество никогда не был таким большим, но предложение отстает".

По его оценке, это первый серьезный кризис за последние десятилетия, когда США не встали во главе международного реагирования на него. "Возможно, они не беспокоятся по этому поводу, но куда ни взгляни, мы видим растущее соперничество, особенно между США и Китаем", - добавил Боррель.

В складывающейся обстановке, по его мнению, Евросоюз должен следовать "собственным интересам и ценностям" и избегать того, "чтобы те или другие использовали его в своих целях".

Во-вторых, отметил глава европейской дипломатии, мир становится все более цифровым, но также и более управляемым со стороны государства. "Ключевыми вопросами станут: кто будет контролировать цифровые сети? И кто будет устанавливать правила и стандарты?" - полагает Боррель.

В-третьих, европейская модель глобализации находится под давлением, сказал высокий представитель ЕС. Он считает, что необходим более стратегический подход к тому, чтобы контролировать ее уязвимости и зависимости.

По прогнозу Борреля, мир также "рискует стать менее свободным, менее процветающим, более неравным, более раздробленным".

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Тэги: ЕС, МИР, АЗИЯ, БОРРЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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