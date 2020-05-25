Силы, поддерживающие правительство национального единства (ПНС) Ливии, заявили, что свыше тысячи бойцов ЧВК "Вагнер", воюющих на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара, вывезены с линии фронта в районе Триполи, сообщает в понедельник сайт ливанского издания "Дейли стар".
"Военный грузовой самолет Ан-32 приземлился в аэропорту Бени-Валид, чтобы возобновить эвакуацию отошедших от южного Триполи наемников "Вагнера" в пока что не до конца подтвержденное место", - цитирует издание заявление сил, выступающих на стороне ПНС.
Согласно их утверждениям, "1500 - 1600 наемников" отступили от линии фронта у Триполи к Бени-Валиду, расположенному примерно в 145 км к юго-востоку от столицы страны. Также сторонники ПНС накануне заявляли, что в этом аэропорту приземлились семь транспортных самолетов, чтобы доставить оружие и амуницию и забрать наемников.
В Ливии на протяжении уже длительного времени царит двоевластие. В стране функционирует признанное ООН ПНС в Триполи и так называемое восточное правительство, которое поддерживает Хафтар. С апреля 2019 года его армия штурмует ливийскую столицу. По данным западных СМИ, Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.
Ранее в мае силы ПНС отбили у ЛНА авиабазу "Ватийе" близ Триполи и, по данным турецких СМИ, уничтожили несколько зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" российского производства, поставленных ОАЭ силам ЛНА.
В мае ряд СМИ сообщил со ссылкой на доклад сотрудников мониторинговой миссии комитета ООН по санкциям в отношении Ливии о том, что в стране сейчас находятся порядка 1,2 тыс. наемников из ЧВК "Вагнер". Это граждане России, Белоруссии, Молдавии, Сербии и Украины.
На майском заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя отмечал, что Россия пока не до конца изучила попавший в СМИ доклад экспертов ООН, в котором говорится о том, что на территории Ливии присутствуют бойцы из ЧВК "Вагнер", однако уже обнаружила данные, указывающие на то, что он по большей части состоит из сфабрикованных данных.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган до этого утверждал, что на стороне борющегося с ПНС Хафтара воюют несколько тысяч бойцов ЧВК "Вагнер".
Президент РФ Владимир Путин, комментируя в январе эти утверждения Эрдогана, заявил, что, если в Ливии находятся российские граждане, они не представляют интересы государства. "Если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают", - сказал Путин. "Вообще в зоне конфликта много всяких наемников, в том числе по нашим данным значительное количество наемников переброшено из идлибской зоны в Сирии в зону конфликта в Ливии, это очень опасный процесс", - добавил президент.
Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в Ливии нет российских войск. "Никаких российских войск в Ливии нет. Владимир Путин, главнокомандующий российскими Вооруженными силами, не отправлял войска в Ливию, никаких приказов не этот счет не отдавал", - заявил Песков в феврале журналистам.
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