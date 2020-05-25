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ТЭК 25.05.2020 19:15

Нефть растет на признаках сокращения добычи в США, Brent на уровне $35,26 за баррель

Цены на нефть продолжают умеренный рост в ходе торгов в понедельник за счет признаков дальнейшего сокращения добычи в США при продолжающемся восстановлении спроса.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:41 составляет $35,26 за баррель, что на $0,13 (0,37%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на $0,2 (0,6%) - до $33,45 за баррель.

Число действующих нефтегазовых буровых установок в США сократилось по итогам 11-й недели подряд, опустившись до минимума за всю историю отслеживания этих данных с 1940-х годов.

Их количество за неделю, завершившуюся 22 мая, уменьшилось на 21 единицу, до 318 установок, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes Co. Показатель обновляет рекордные минимумы уже три недели подряд. Годом ранее в стране работало 983 буровых установок.

Количество нефтяных установок на прошлой неделе сократилось по итогам 10-й недели подряд - на 21 штуку, до 237 единиц, что является минимумом с 2009 года.

Потребление нефти еще не достигло пика, отметил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль, которого цитирует Bloomberg.

"Устойчивое восстановление экономики и низкие нефтяные цены приведут мировой спрос к прежнему уровню и выше", - сказал он.

Между тем трейдеры опасаются, что растущая напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина может затруднить восстановление спроса.

Отношения США и Китая резко испортились после того, как Вашингтон обвинил власти КНР в недостаточно быстром раскрытии информации о вспышке коронавирусной инфекции. Кроме того, стороны расходятся во мнениях по вопросу Гонконга, где Пекин стремится усилить свое лидерство.

В минувшие выходные министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что определенные силы в Штатах толкают страны к новой "холодной войне", призвав Вашингтон отказаться от попыток изменить КНР.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]