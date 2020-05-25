Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.858 RUR   0.0238 GBR   2.0761 TRY   0.2502

Цена на нефть

21.05   $/bbl WTI 33.92 0.43 Brent 36.06 0.31

Погода в Баку

  ночь день

Это интересно 25.05.2020 20:19

Рынок игрушек Китая в 2019 году превысил $10 млрд

Объем розничных продаж на китайском рынке игрушек в 2019 году увеличился на 7,8% по сравнению с предыдущим годом и достиг 75,97 млрд юаней (около $10,7 млрд), свидетельствуют данные Китайской ассоциации игрушек и товаров для детей (CTJPA).

По данным CTJPA, которые приводит агентство "Синьхуа", расходы на игрушки на каждого ребенка в возрасте до 14 лет составили в среднем 323,4 юаня - на 8% больше, чем в 2018 году.

Объемы продаж детских колясок выросли на 11,5%, до 14,72 млрд юаней, автокресел - на 14,7%, до 5,19 млрд юаней, бутылок для кормления - на 8,9%, до 6,13 млрд юаней.

Отмечается, что в прошлом году по-прежнему наблюдался устойчивый рост онлайн-продаж благодаря развитию платформ для прямых трансляций и социальной коммерции.

Онлайн-продажи на китайском рынке игрушек в 2019 году достигли 24,77 млрд юаней, составив 32,6% от общего объема продаж, что на 3,9 процентного пункта выше, чем в 2018 году.

При этом онлайн-продажи колясок, автокресел и бутылок для кормления достигли 5,61 млрд, 2,37 млрд и 2,45 млрд юаней соответственно, на их долю пришлось 38,1%, 45,7% и 40% от соответствующих показателей общего объема продаж.

Данные таможенной статистики показывают, что Китай в прошлом году экспортировал игрушки общей стоимостью $7,53 млрд на рынки стран-участниц инициативы "Один пояс - один путь". Эта на 34,4% больше, чем годом ранее, и составляет 24,2% от общего объема экспорта игрушек из КНР.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ИГРУШКИ, ПРОДАЖИ, ГОД


Похожие новости


Рынок игрушек в Китае вырос на 16% в 2017 г. и превысил $10 млрд

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]