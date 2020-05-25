Рынок игрушек Китая в 2019 году превысил $10 млрд

Объем розничных продаж на китайском рынке игрушек в 2019 году увеличился на 7,8% по сравнению с предыдущим годом и достиг 75,97 млрд юаней (около $10,7 млрд), свидетельствуют данные Китайской ассоциации игрушек и товаров для детей (CTJPA).
По данным CTJPA, которые приводит агентство "Синьхуа", расходы на игрушки на каждого ребенка в возрасте до 14 лет составили в среднем 323,4 юаня - на 8% больше, чем в 2018 году.
Объемы продаж детских колясок выросли на 11,5%, до 14,72 млрд юаней, автокресел - на 14,7%, до 5,19 млрд юаней, бутылок для кормления - на 8,9%, до 6,13 млрд юаней.
Отмечается, что в прошлом году по-прежнему наблюдался устойчивый рост онлайн-продаж благодаря развитию платформ для прямых трансляций и социальной коммерции.
Онлайн-продажи на китайском рынке игрушек в 2019 году достигли 24,77 млрд юаней, составив 32,6% от общего объема продаж, что на 3,9 процентного пункта выше, чем в 2018 году.
При этом онлайн-продажи колясок, автокресел и бутылок для кормления достигли 5,61 млрд, 2,37 млрд и 2,45 млрд юаней соответственно, на их долю пришлось 38,1%, 45,7% и 40% от соответствующих показателей общего объема продаж.
Данные таможенной статистики показывают, что Китай в прошлом году экспортировал игрушки общей стоимостью $7,53 млрд на рынки стран-участниц инициативы "Один пояс - один путь". Эта на 34,4% больше, чем годом ранее, и составляет 24,2% от общего объема экспорта игрушек из КНР.
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