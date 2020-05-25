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В Италии для контроля за соблюдением посткарантинного режима могут создать службу волонтеров

Власти Италии планируют создать группу из 60 тыс. волонтеров, которые будут напоминать людям о необходимости соблюдения мер против распространения коронавирусной инфекции COVID-19 по мере того, как страна выходит из карантина, сообщили в понедельник итальянские СМИ.

По данным СМИ, идея создать такую службу волонтеров принадлежит министру по делам регионов Франческо Бочче и мэру города Бари Антонио Декаро, который также занимает должность президента Ассоциации итальянских муниципалитетов.

"На этом новом этапе они (волонтеры - ИФ) помогут контролировать доступ к паркам или рынкам, считать количество заходящих и выходящих, а также помогут в объяснении правил доступа к пляжам, когда те возобновят работу", - говорится в заявлении Декаро.

Как сообщают СМИ, волонтеры также будут отвечать на вопросы людей, напоминать о соблюдении правил социального дистанцирования и о необходимости ношения маски в людных местах. Отмечается, что у волонтеров не будет права выписывать людям штрафы.

По словам Декаро, некоторые из потенциальных членов новой волонтерской службы уже "помогали в доставке продуктов или лекарств тем, кто не мог выйти из дома во время кризиса (пандемии COVID-19)".

Отмечается, что в группу волонтеров войдут пенсионеры и безработные. Набором персонала займется управление гражданской обороны.

Некоторые власти, в частности, мэр города Кальяри на Сардинии Паоло Труцци, поприветствовали идею Бочче и Декаро.

В то же время ряд чиновников не поддержали такие нововведения.

"Как можно подумать, что 60 тыс. человек, найденных непонятно где, обученных непонятно где, будут ходить по Италии и говорить итальянцам, что делать, в соответствии с правилами, которые никто не понимает?" - написал в твиттере бывший министр экономического развития Италии Карло Календа.

"Нормально и законно ли это в демократической стране?" - добавил Календа.

По состоянию на 25 мая в Италии выявлено почти 230 тыс. случаев заражения коронавирусом, зафиксировано свыше 32 тыс. летальных исходов.

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Тэги: ИТАЛИЯ, МЕРЫ, ВОЛОНТЕРЫ, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]