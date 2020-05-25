Президент Алиев отметил необходимость обновления транспортного парка всех городов Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул необходимость обновления транспортного и технического парка всех городов страны.
"Сейчас мы должны поднять на высокий уровень оснащение транспортом и техникой во всех городах Азербайджана. Шамахы стал первым таким городом. Есть места, где городской транспорт находится в ужасном состоянии, ощущается нехватка коммунальной техники. Необходимо подготовить предложения для оснащения всех городов современной коммунальной техникой, пассажирским транспортом и автомобилями скорой помощи", - сказал Алиев во время ознакомления с транспортными средствами и специальной техникой, выделенными для Шамахинского района.
Глава государства также отметил необходимость продолжения реконструкции дорожной сети Шамахинского района.
"Большая часть сельских дорог уже заасфальтирована, даже в горные села проведены заасфальтированные дороги. Но городские дороги находятся в не очень хорошем состоянии. Поэтому необходимо продолжать совершенствовать дорожную инфраструктуру не только сел, но и города Шамахы", - добавил Алиев.
А. Мамедов
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