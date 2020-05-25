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Инфраструктура и тендеры 25.05.2020 20:25

Президент Алиев отметил необходимость обновления транспортного парка всех городов Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул необходимость обновления транспортного и технического парка всех городов страны.

"Сейчас мы должны поднять на высокий уровень оснащение транспортом и техникой во всех городах Азербайджана. Шамахы стал первым таким городом. Есть места, где городской транспорт находится в ужасном состоянии, ощущается нехватка коммунальной техники. Необходимо подготовить предложения для оснащения всех городов современной коммунальной техникой, пассажирским транспортом и автомобилями скорой помощи", - сказал Алиев во время ознакомления с транспортными средствами и специальной техникой, выделенными для Шамахинского района.

Глава государства также отметил необходимость продолжения реконструкции дорожной сети Шамахинского района.

"Большая часть сельских дорог уже заасфальтирована, даже в горные села проведены заасфальтированные дороги. Но городские дороги находятся в не очень хорошем состоянии. Поэтому необходимо продолжать совершенствовать дорожную инфраструктуру не только сел, но и города Шамахы", - добавил Алиев.

А. Мамедов

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Тэги: АЛИЕВ, ТРАНСПОРТ, ОБНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]