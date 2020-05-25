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Дальнее зарубежье 25.05.2020 23:35

Администрация Гонконга предупредила о росте терроризма в городе

В Гонконге нарастают случаи террористической направленности, предупредил секретарь городской администрации по вопросам безопасности Джон Ли.

"Терроризм растет в городе, и деятельность, которая наносит ущерб национальной безопасности, такая как выступления за "независимость Гонконга", становится все более неуправляемой", - говорится в распространенном заявлении секретаря.

В нем отмечается, что "всего за несколько месяцев Гонконг превратился из одного из самых безопасных городов в мире в город, окутанный тенью насилия". А закон о безопасности Гонконга, проект которого рассматривается в настоящее время на сессии ВСНП в Пекине, необходим для обеспечения процветания и стабильности города.

Как сообщалось, в четверг минувшей недели власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге".

Это вызвало новую волну протестных акций в Гонконге, которые прекратились после начала распространения коронавируса. Городская полиция заявила, что в воскресенье арестовала более 180 человек участников несанкционированных шествий и митингов, применив для их разгона спецсредства.

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Тэги: КИТАЙ, ГОНКОНГ, ЗАКОНОПРЕКТ, АДМИНИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]