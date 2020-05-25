Администрация Гонконга предупредила о росте терроризма в городе

В Гонконге нарастают случаи террористической направленности, предупредил секретарь городской администрации по вопросам безопасности Джон Ли.
"Терроризм растет в городе, и деятельность, которая наносит ущерб национальной безопасности, такая как выступления за "независимость Гонконга", становится все более неуправляемой", - говорится в распространенном заявлении секретаря.
В нем отмечается, что "всего за несколько месяцев Гонконг превратился из одного из самых безопасных городов в мире в город, окутанный тенью насилия". А закон о безопасности Гонконга, проект которого рассматривается в настоящее время на сессии ВСНП в Пекине, необходим для обеспечения процветания и стабильности города.
Как сообщалось, в четверг минувшей недели власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге.
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге".
Это вызвало новую волну протестных акций в Гонконге, которые прекратились после начала распространения коронавируса. Городская полиция заявила, что в воскресенье арестовала более 180 человек участников несанкционированных шествий и митингов, применив для их разгона спецсредства.
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