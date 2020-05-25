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Здравоохранение 25.05.2020 22:34

Мир может ждать второй пик первой волны пандемии коронавируса - ВОЗ

Мир пока что достиг только середины первой волны пандемии коронавируса COVID-19, заявил руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

"Прямо сейчас мы переживаем не вторую волну (коронавируса - ИФ), мы - прямо в середине первой волны", - заявил представитель ВОЗ на брифинге в понедельник.

Он пояснил, что на такое положение дел указывает эпидемиологическая обстановка в Центральной и Южной Америке, Южной Азии, Африке.

В то же время, продолжил Райан, можно поздравить такие страны как Испания, которые смогли сдержать распространение болезни.

Он отметил, что COVID-19 может продемонстрировать внезапный новый пик заболеваемости, а сокращение прироста новых случаев не означает, что эта тенденция обязательно будет длиться постоянно.

"Мы можем получить второй пик в этой волне (COVID-19 - ИФ): такое происходило с пандемиями в прошлом. (. . .) При пандемии испанского гриппа. Мы получили (тогда - ИФ) второй пик, не обязательно вторую волну", - отметил Райан.

По его словам, страны Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии должны продолжать проводить тестирование на коронавирус, отслеживать пути его передачи, осуществлять прочие меры в сфере здравоохранения с целью избежать второго пика заболевания. Позднее в этом году, отметил представитель ВОЗ, необходимо заняться проблемой возможной второй волны эпидемии, которая может совпасть с сезонным гриппом.

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Тэги: МИР, ВОЗ, КОРОНАВИРУС, РАСПРОСТРАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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