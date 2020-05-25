Мир может ждать второй пик первой волны пандемии коронавируса - ВОЗ

Мир пока что достиг только середины первой волны пандемии коронавируса COVID-19, заявил руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.
"Прямо сейчас мы переживаем не вторую волну (коронавируса - ИФ), мы - прямо в середине первой волны", - заявил представитель ВОЗ на брифинге в понедельник.
Он пояснил, что на такое положение дел указывает эпидемиологическая обстановка в Центральной и Южной Америке, Южной Азии, Африке.
В то же время, продолжил Райан, можно поздравить такие страны как Испания, которые смогли сдержать распространение болезни.
Он отметил, что COVID-19 может продемонстрировать внезапный новый пик заболеваемости, а сокращение прироста новых случаев не означает, что эта тенденция обязательно будет длиться постоянно.
"Мы можем получить второй пик в этой волне (COVID-19 - ИФ): такое происходило с пандемиями в прошлом. (. . .) При пандемии испанского гриппа. Мы получили (тогда - ИФ) второй пик, не обязательно вторую волну", - отметил Райан.
По его словам, страны Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии должны продолжать проводить тестирование на коронавирус, отслеживать пути его передачи, осуществлять прочие меры в сфере здравоохранения с целью избежать второго пика заболевания. Позднее в этом году, отметил представитель ВОЗ, необходимо заняться проблемой возможной второй волны эпидемии, которая может совпасть с сезонным гриппом.
Президент Алиев посещает Шамахинский район
Соглашение по стратегическому партнерству между Баку и Брюсселем укрепит сотрудничество Азербайджана и Италии - Маттарелла
Президент Алиев уверен в дальнейшем развитии сотрудничества с Грузией
Telia запустила первую сеть 5G в Стокгольме, начнет оказывать услуги по всей Швеции в 2020г
Президент Алиев отметил необходимость обновления транспортного парка всех городов Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 3,3 млн манатов на улучшение водоснабжения посевных площадей в Агсуинском районе
Президент Алиев снял с должности главу Саатлинского района
В Нахчыване собрали более 5 млн манатов на борьбу с COVID-19
Власти ФРГ одобрили пакет помощи Lufthansa объемом 9 млрд евро
Коста-Рика станет 38-м членом ОЭСР
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Состоялся третий международный онлайн B2B форум «Азербайджан-Турция»
Состоялся второй международный онлайн B2B форум «Азербайджан-Тюмень»
Bakcell предлагает 50 ГБ интернета в самой быстрой мобильной сети Азербайджана всего за 30 манатов
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог