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Транспорт и связь 25.05.2020 23:07

Telia запустила первую сеть 5G в Стокгольме, начнет оказывать услуги по всей Швеции в 2020г

Шведский оператор мобильной связи Telia запустил в центре Стокгольма первую коммерческую сеть 5G на базе оборудования Ericsson.

К середине июня этого года 5G-услуги будут доступны почти по всему центру города. Новая сеть на 100% обеспечивается электричеством из возобновляемых источников энергии, отмечается в пресс-релизе Ericsson.

Telia рассчитывает обеспечить покрытие на всей территории Швеции и начать оказывать коммерческие 5G-услуги с применением частот в среднем и высоком диапазонах к концу этого года, после завершения частотных аукционов.

Ранее Ericsson и Telia запустили несколько 5G-проектов в Швеции, среди которых первая 5G-сеть, развернутая на территории Королевского технологического института, и первая в Швеции промышленная 5G-сеть на заводе Volvo. Ранее, в мае этого года, на 5G-оборудовании Ericsson для сети радиодоступа Telia запустила коммерческую 5G-сеть в Норвегии.

В настоящее время на оборудовании Ericsson работает 37 коммерческих 5G-сетей в 22 странах мира. У компании заключено 91 соглашение в области 5G-технологий.

Котировки акций Ericsson по итогам торгов в понедельник выросли на 2,1%. С начала года капитализация компании увеличилась примерно на 7%.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, TELIA, ERICSSON, СЕТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]