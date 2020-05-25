Telia запустила первую сеть 5G в Стокгольме, начнет оказывать услуги по всей Швеции в 2020г

Шведский оператор мобильной связи Telia запустил в центре Стокгольма первую коммерческую сеть 5G на базе оборудования Ericsson.
К середине июня этого года 5G-услуги будут доступны почти по всему центру города. Новая сеть на 100% обеспечивается электричеством из возобновляемых источников энергии, отмечается в пресс-релизе Ericsson.
Telia рассчитывает обеспечить покрытие на всей территории Швеции и начать оказывать коммерческие 5G-услуги с применением частот в среднем и высоком диапазонах к концу этого года, после завершения частотных аукционов.
Ранее Ericsson и Telia запустили несколько 5G-проектов в Швеции, среди которых первая 5G-сеть, развернутая на территории Королевского технологического института, и первая в Швеции промышленная 5G-сеть на заводе Volvo. Ранее, в мае этого года, на 5G-оборудовании Ericsson для сети радиодоступа Telia запустила коммерческую 5G-сеть в Норвегии.
В настоящее время на оборудовании Ericsson работает 37 коммерческих 5G-сетей в 22 странах мира. У компании заключено 91 соглашение в области 5G-технологий.
Котировки акций Ericsson по итогам торгов в понедельник выросли на 2,1%. С начала года капитализация компании увеличилась примерно на 7%.
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