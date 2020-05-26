В результате крушения на Чукотке погиб экипаж вертолета Ми-8 - Минобороны РФ

Экипаж военно-транспортного вертолета Ми-8 погиб на Чукотке после жесткой посадки, причиной катастрофы могли стать техническая неисправность, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"В результате столкновения машины с поверхностью земли экипаж вертолёта погиб. К месту катастрофы вылетела комиссия Главного Командования ВКС России. По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность вертолета", - говорится в сообщении Минобороны РФ, которое поступило в "Интерфакс".

Инцидент произошел во вторник около 5:00 при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома "Угольные копи" (Чукотский автономный округ).

Экипаж Ми-8 состоит из 3 человек.

Между тем, по данным источника, погибли 4 человека.

В пресс-службе правительства Чукотки сообщили, что инцидент произошел в аэропорту Анадыря на территории, которая принадлежит Минобороны РФ.

Анадырь - самый восточный город России, недалеко от морской границы России и США.

Это второй инцидент с Ми-8 за май.

Как сообщилось, 19 мая произошла катастрофа военно-транспортного вертолета Ми-8 в Подмосковье. Тогда Ми-8 разбился при выполнении учебно-тренировочного полета в 20 километрах от города Клин. В Минобороны РФ сообщили, что причиной трагедии могла стать техническая неисправность.

Транспортно-боевой Ми-8 считается одним из самых массовых вертолетов в Вооруженных силах России.