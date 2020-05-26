Цены на нефть растут на фоне сокращения добычи Россией, Brent подорожала до $36,23 за баррель

Цены на нефть растут во вторник на фоне постепенного снятия ограничений, введенных в различных регионах мира для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Поддержку рынку также оказывают сигналы сокращения добычи нефти в России до уровня, соответствующего условиям сделки ОПЕК+, пишет Trading Economics.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $36,23 за баррель, что на $0,7 (1,97%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник июльские контракты выросли в цене на $0,4 (1,1%).

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на $1,14 (3,43%) - до $34,39 за баррель. В понедельник основные торги на NYMEX не проводились из-за праздника в США. В пятницу цена контрактов уменьшилась на $0,67 (2%).

В Японии накануне был отменен режим чрезвычайного положения, введенный ранее из-за коронавируса. В Индии постепенно возобновляется внутреннее авиасообщение, в европейских странах - снимается все больше и больше ограничений.

"Импульс к открытию экономик, который мы наблюдаем, очень позитивен для роста спроса", - цитирует Dow Jones аналитика CMC Markets Майкла МаКарти.

Тем временем, данные, с которыми ознакомился "Интерфакс" в понедельник, показывают, что Россия сократила добычу в этом месяце до уровня, почти соответствующего условиям сделки ОПЕК+. Согласно этим оценкам, среднесуточная добыча нефти в РФ может составлять порядка 8,63 млн баррелей в сутки (б/с) при цели в 8,5 млн б/с в соглашении ОПЕК+.

Следующая встреча государств ОПЕК+, как ожидается, пройдет 10 июня в формате видеоконференции.