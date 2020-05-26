ВОЗ пока не рекомендует Бразилии возобновлять работу предприятий и бизнеса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что Бразилии не следует перезапускать экономику страны до тех пор, пока она не сможет проводить достаточное количество тестов на коронавирус, чтобы контролировать его распространение, сообщает Associated Press.
По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, учитывая активный уровень распространения заражений в настоящее время, властям следует оставить в силе ряд мер, направленных на сдерживание заражения, несмотря на то, что это негативно скажется на экономике.
Несмотря на рекомендацию ВОЗ, мэр Рио-де-Жанейро Марсело Кривелла объявил, что он намерен включить церкви в список жизненно важных мест для граждан, что позволит им возобновить работу. Рио-де-Жанейро - один из самых пострадавших от коронавируса городов Бразилии.
Также и губернатор Сан-Паулу, штата, где выявлено наибольшее число случаев заражения, исключил сохранение режима полной изоляции. Он заявил, что в штате начнут снимать ограничения 1 июня.
Всего с начала пандемии COVID-19 в Бразилии выявлено 376,6 тыс. инфицированных, скончались 23,5 тыс. человек, полностью выздоровели к настоящему моменту 153,8 тыс. человека.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Президент Алиев посещает Шамахинский район
Соглашение по стратегическому партнерству между Баку и Брюсселем укрепит сотрудничество Азербайджана и Италии - Маттарелла
Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай в апреле, увеличив экспорт на 18%
Грузоперевозки в Азербайджане в январе-апреле сократились на 4,1%
Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-марте сократился на 56%, стиральных машин – увеличился на 27%
Число жертв коронавируса в мире превысило 346 тыс. человек, число инфицированных - 5,49 млн - университет Хопкинса
В результате крушения на Чукотке погиб экипаж вертолета Ми-8 - Минобороны РФ
Мир может ждать второй пик первой волны пандемии коронавируса - ВОЗ
Президент Алиев распорядился выделить 3,3 млн манатов на улучшение водоснабжения посевных площадей в Агсуинском районе
Президент Алиев снял с должности главу Саатлинского района
В Нахчыване собрали более 5 млн манатов на борьбу с COVID-19
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Состоялся третий международный онлайн B2B форум «Азербайджан-Турция»
Состоялся второй международный онлайн B2B форум «Азербайджан-Тюмень»
Bakcell предлагает 50 ГБ интернета в самой быстрой мобильной сети Азербайджана всего за 30 манатов
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог