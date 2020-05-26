Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.858 RUR   0.0238 GBR   2.0761 TRY   0.2502

Цена на нефть

25.05   $/bbl WTI 33.64 0.39 Brent 35.53 0.40

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 26.05.2020 10:46

Доллар дешевеет на фоне постепенного снятия локдаунов по всему миру

Доллар США дешевеет относительно евро, фунта стерлингов, а также азиатских валют, на торгах во вторник, но укрепляется в паре с иеной.

Спрос на доллар, а также другие активы "тихой гавани", включая иену, ослабляется на фоне постепенного снятия по всему миру ограничений, введенных с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В Японии накануне был отменен режим чрезвычайного положения, введенный ранее из-за коронавируса. В Индии постепенно возобновляется внутреннее авиасообщение, в европейских странах - отменяется все больше и больше ограничительных мер.

Тем временем, американская фармкомпания Novavax сообщила, что начала клинические испытания вакцины от COVID-19.

"Постепенное снятие ограничений по всему миру, а также новые надежды на появление вакцины, ослабляют привлекательность активов "тихой гавани", - отмечают аналитики Oanda.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опустился в ходе торгов во вторник на 0,3%.

Курс евро к доллару поднялся на 0,3%, до $1,093, курс фунта к доллару - на 0,4%, до $1,2236.

Стоимость американской валюты в паре с иеной увеличилась на 0,2%, до 107,86 иены.

Доллар подешевел на 0,5% в паре с австралийским долларом и южнокорейской воной, и на 0,2% относительно сингапурского доллара.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, ВАЛЮТА, ТОРГИ


Похожие новости


Fitch прогнозирует цену нефти в 2020г $35 за баррель, в 2021г - $45 за баррель Доллар США дорожает к иене, стабилен в паре с евро Курс доллара слабо колеблется к большинству основных валют, растет к иене Курс доллара США снижается относительно основных мировых валют Доллар стабилен относительно евро, дешевеет к иене Еврокомиссия снизила прогноз цены нефти в 2019-2020 годы

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]