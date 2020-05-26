Доллар дешевеет на фоне постепенного снятия локдаунов по всему миру

Доллар США дешевеет относительно евро, фунта стерлингов, а также азиатских валют, на торгах во вторник, но укрепляется в паре с иеной.

Спрос на доллар, а также другие активы "тихой гавани", включая иену, ослабляется на фоне постепенного снятия по всему миру ограничений, введенных с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В Японии накануне был отменен режим чрезвычайного положения, введенный ранее из-за коронавируса. В Индии постепенно возобновляется внутреннее авиасообщение, в европейских странах - отменяется все больше и больше ограничительных мер.

Тем временем, американская фармкомпания Novavax сообщила, что начала клинические испытания вакцины от COVID-19.

"Постепенное снятие ограничений по всему миру, а также новые надежды на появление вакцины, ослабляют привлекательность активов "тихой гавани", - отмечают аналитики Oanda.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опустился в ходе торгов во вторник на 0,3%.

Курс евро к доллару поднялся на 0,3%, до $1,093, курс фунта к доллару - на 0,4%, до $1,2236.

Стоимость американской валюты в паре с иеной увеличилась на 0,2%, до 107,86 иены.

Доллар подешевел на 0,5% в паре с австралийским долларом и южнокорейской воной, и на 0,2% относительно сингапурского доллара.