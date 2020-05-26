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Дальнее зарубежье 26.05.2020 11:00

Чехия начинает открывать свои границы, но с ограничениями

Чехия со вторника открывает пограничные пункты на границах с Австрией и Германией, сообщают европейские СМИ.

Однако пускать на территорию Чехии пограничники будут только граждан страны, иностранцев, имеющих вид на жительство, а также студентов стран ЕС и лиц, совершающих деловые поездки.

Кроме того, у въезжающих в Чехию должен быть при себе документ, подтверждающий отсутствие коронавируса нового типа, в ином случае они будут обязаны провести две недели на карантине.

Чехия также открывает со среды границу со Словакией, однако граждан каждой из этих стран будут пускать только с условием, что срок их поездки не будет превышать 48 часов, а затем они вернутся домой.

С понедельника в Чехии начался новый этап снятия карантинных ограничений, разрешены массовые мероприятия, открываются бары, рестораны, кафе и отели. Жители страны обязаны носить маски в закрытых помещениях и в общественном транспорте, а также в других местах, где социальная дистанция составляет менее 2 метров.

Чехия частично сняла ограничения на поездки для своих граждан за рубеж 14 апреля. Люди могут покинуть страну по семейным обстоятельствам или поехать в командировку. При этом если срок их пребывания за рубежом составляет более 24 часов, то они обязаны соблюдать двухнедельный карантин по возвращении страну.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЧЕХИЯ, ГРАНИЦЫ, КОРОНАВИРУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]