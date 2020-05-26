В Армении за сутки 289 новых заражений коронавирусом, общее число достигло 7 тыс. 402

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 289 человек, число подтвержденных случаев заражения Covid-19 в стране достигло 7 тыс. 402, сообщает во вторник армянский единый информационный центр.

По данным ведомства, за сутки скончались четыре пациента с Covid-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 130 человек. Из них 91 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 39 зараженных скончались "по иным причинам", отмечается в сводке.

Выздоровели после коронавируса в Армении 3 тыс. 220 человека (+75 за сутки).

В Армении до 13 июня действует режим ЧП по коронавирусу. Вместе с тем все ограничения на ведение экономической деятельности сняты, в стране работают все предприятия, общественный транспорт, ограничения действуют только для образовательных учреждений.

С 22 мая из мест изоляции домой отпускаются бессимптомные пациенты с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией.

Вместе с тем, парламент Армении принял дополнения к кодексу административных правонарушений, в соответствии с которыми граждане, не соблюдающие масочный режим в условиях пандемии, штрафуются на 10 тыс. драмов ($20).