В Грузии второй день подряд один случай коронавируса за сутки, общее число заражений достигло 732

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у одного человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 732, сообщает во вторник грузинский Минздрав.

Накануне в Грузии также был выявлен только один случай заражения коронавирусной инфекцией.

По данным ведомства, в режиме карантина в Грузии находятся 3 тыс. 76 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 300 человек. Выздоровели 537, скончались от коронавирусной инфекции 12 человек.