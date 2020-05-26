Во Франции рассчитывают открыть концертные залы в июне, кинотеатры - в июле

Министр культуры Франции Франк Риестер заявил во вторник, что концертные залы и театры при сохранении нынешних тенденций могут начать открываться с начала июня, сообщает газета "Фигаро".

"Что касается концертных залов, театров, то мы думаем, что, возможно, мы сможем начать их открытие с начала июня", - сказал министр.

Риестер также указал, что кинотеатры, вероятно, смогут начать открываться в начале июля.

"Это еще не точно, но это сценарии развития ситуации, по которым мы работаем сейчас", - добавил он.

Французские власти с 11 мая начали постепенно снимать ограничения. Граждане страны могут передвигаться без специальных разрешений властей, ранее необходимых из-за режима изоляции, кроме перемещений на расстояния свыше 100 км от дома, которые будут возможны только по веским семейным или профессиональным причинам.

При этом граждан старше 65 лет по-прежнему призывают соблюдать режим изоляции в связи с наибольшей подверженностью опасности заражения этой возрастной группы.