Во Франции рассчитывают открыть концертные залы в июне, кинотеатры - в июле

Министр культуры Франции Франк Риестер заявил во вторник, что концертные залы и театры при сохранении нынешних тенденций могут начать открываться с начала июня, сообщает газета "Фигаро".
"Что касается концертных залов, театров, то мы думаем, что, возможно, мы сможем начать их открытие с начала июня", - сказал министр.
Риестер также указал, что кинотеатры, вероятно, смогут начать открываться в начале июля.
"Это еще не точно, но это сценарии развития ситуации, по которым мы работаем сейчас", - добавил он.
Французские власти с 11 мая начали постепенно снимать ограничения. Граждане страны могут передвигаться без специальных разрешений властей, ранее необходимых из-за режима изоляции, кроме перемещений на расстояния свыше 100 км от дома, которые будут возможны только по веским семейным или профессиональным причинам.
При этом граждан старше 65 лет по-прежнему призывают соблюдать режим изоляции в связи с наибольшей подверженностью опасности заражения этой возрастной группы.
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