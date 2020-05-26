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Дальнее зарубежье 26.05.2020 14:57

Во Франции рассчитывают открыть концертные залы в июне, кинотеатры - в июле

Министр культуры Франции Франк Риестер заявил во вторник, что концертные залы и театры при сохранении нынешних тенденций могут начать открываться с начала июня, сообщает газета "Фигаро".

"Что касается концертных залов, театров, то мы думаем, что, возможно, мы сможем начать их открытие с начала июня", - сказал министр.

Риестер также указал, что кинотеатры, вероятно, смогут начать открываться в начале июля.

"Это еще не точно, но это сценарии развития ситуации, по которым мы работаем сейчас", - добавил он.

Французские власти с 11 мая начали постепенно снимать ограничения. Граждане страны могут передвигаться без специальных разрешений властей, ранее необходимых из-за режима изоляции, кроме перемещений на расстояния свыше 100 км от дома, которые будут возможны только по веским семейным или профессиональным причинам.

При этом граждан старше 65 лет по-прежнему призывают соблюдать режим изоляции в связи с наибольшей подверженностью опасности заражения этой возрастной группы.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КУЛЬТУРА, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]