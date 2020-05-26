Aston Martin назначил новым гендиректором Тобиаса Морса, отправив в отставку Палмера

Британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin объявил об уходе Энди Палмера с постов президента и гендиректора компании.
В пресс-релизе Aston Martin говорится, что Палмер покинул свой пост 25 мая.
Новым гендиректором Aston Martin станет Тобиас Морс, возглавлявший подразделение Mercedes-Benz по выпуску спортивных автомобилей - AMG, он также войдет в совет директоров компании в качестве исполнительного директора.
Морс, занимавший руководящие посты в Daimler AG, которому принадлежит Mercedes-Benz, займет свой пост в Aston Martin 1 августа текущего года.
Новым главой AMG Морса станет Филипп Шимер, ранее возглавлявший бразильское подразделение Mercedes-Benz.
Палмер пришел в Aston Martin в 2014 году из Nissan, когда компания была на грани банкротства. В 2018 году она провела IPO, однако с этого момента стоимость ее акций рухнула более чем на 90% на фоне слабых продаж ее автомобилей при общем снижении спроса на товары класса "люкс".
В первом квартале 2020 года Aston Martin зафиксировала доналоговый убыток в связи с 60%-ным падением выручки, а также отозвала прогноз на 2020 год из-за пандемии коронавируса.
Акции компании взлетели в цене на 39% на торгах в Лондоне во вторник.
Aston Martin была основана в 1913 году. Компания получила известность в том числе благодаря участию ее автомобилей в фильмах о спецагенте Джеймсе Бонде.
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