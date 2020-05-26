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Дальнее зарубежье 26.05.2020 15:15

Aston Martin назначил новым гендиректором Тобиаса Морса, отправив в отставку Палмера

Британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin объявил об уходе Энди Палмера с постов президента и гендиректора компании.

В пресс-релизе Aston Martin говорится, что Палмер покинул свой пост 25 мая.

Новым гендиректором Aston Martin станет Тобиас Морс, возглавлявший подразделение Mercedes-Benz по выпуску спортивных автомобилей - AMG, он также войдет в совет директоров компании в качестве исполнительного директора.

Морс, занимавший руководящие посты в Daimler AG, которому принадлежит Mercedes-Benz, займет свой пост в Aston Martin 1 августа текущего года.

Новым главой AMG Морса станет Филипп Шимер, ранее возглавлявший бразильское подразделение Mercedes-Benz.

Палмер пришел в Aston Martin в 2014 году из Nissan, когда компания была на грани банкротства. В 2018 году она провела IPO, однако с этого момента стоимость ее акций рухнула более чем на 90% на фоне слабых продаж ее автомобилей при общем снижении спроса на товары класса "люкс".

В первом квартале 2020 года Aston Martin зафиксировала доналоговый убыток в связи с 60%-ным падением выручки, а также отозвала прогноз на 2020 год из-за пандемии коронавируса.

Акции компании взлетели в цене на 39% на торгах в Лондоне во вторник.

Aston Martin была основана в 1913 году. Компания получила известность в том числе благодаря участию ее автомобилей в фильмах о спецагенте Джеймсе Бонде.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ASTON/MARTIN, РУКОВОДСТВО, ИЗМЕНЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]