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СНГ 26.05.2020 16:46

Лукашенко вновь запретил иностранную финпомощь для белорусских политических партий

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим декретом №3 подтвердил ранее действовавший запрет на использование иностранной финансовой помощи для обеспечения деятельности политических партий, а также для проведения собраний, забастовок, уличных шествий и изготовления листовок.

"Запрещается использование помощи для: осуществления террористической и иной экстремистской деятельности, других деяний, запрещенных законодательством, либо финансирования политических партий, союзов (ассоциаций) политических партий", - говорится в опубликованном во вторник декрете, который был подписан 25 мая.

Также в соответствии с документом, иностранная финансовая помощь запрещена для организации либо проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования, забастовок, изготовления или распространения агитационных материалов.

В целом финансовые средства из-за границы нельзя использовать при "организации мероприятий, направленных на проведение политической и агитационно-массовой работы среди населения".

Кроме того, в соответствии с декретом, иностранная финпомощь не может использоваться для подготовки или проведения выборов, референдумов, отзыва депутатов.

Ранее аналогичные ограничения были предусмотрены декретом №5 от 31 августа 2015 года.

Накануне пресс-служба президента сообщила, что в новом документе закреплены основные требования к порядку регистрации, налогообложения и использования иностранной финпомощи и уточнены цели, на которые она может быть использована: оказание медицинской и социальной помощи, развитие библиотечного и музейного дела, обеспечение спортивным оборудованием и другие социально значимые цели. Помощь, поступающая на эти цели, будет освобождаться от налогообложения по решению Управления делами президента Беларуси, проинформировали в пресс-службе.

9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. ЦИК зарегистрировал 15 из заявленных для регистрации 55 инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты. Среди зарегистрированных групп и инициативная группа по выдвижению на новый срок действующего президента Лукашенко.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПАРТИИ, ЗАРУБЕЖЬЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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