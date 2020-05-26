WoodMac видит признаки восстановления спроса на нефть в КНР во II квартале

Спрос на нефть в Китае во втором квартале 2020 года восстановится до 13 млн баррелей в сутки (б/с), что на 16,3% выше показателя за первый квартал текущего года, прогнозируют аналитики Wood Mackenzie.
Тем не менее, относительно второго квартала 2019 года спрос на нефть снизится примерно на 2,5%.
Как отмечается в пресс-релизе Wood Mackenzie, темпы восстановления будут различаться в зависимости от категории нефтепродуктов. Так, например, спрос на бензин и дизельное топливо в Китае, как ожидается, будет расти в годовом выражении начиная с третьего квартала 2020 года.
Этому способствует постепенное снятие ограничений, введенных с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе на социальную, коммерческую и туристическую деятельность, считает аналитик Wood Mackenzie Ювэй Пэй
По оценкам Wood Mackenzie, спрос на бензин во втором квартале достигнет 3,4 млн б/с, что лишь на 0,8% ниже показателя за аналогичный квартал прошлого года. К третьему кварталу 2020 года спрос на бензин вырастет на 3% в годовом выражении, до 3,5 млн б/с.
В то же время спрос на авиатопливо в Китае продолжит снижаться до конца текущего года в связи с сокращением авиаперевозкок на фоне распространения коронавируса.
При этом во втором квартале спрос на авиатопливо продемонстрирует более значительное падение в годовом выражении по сравнению с первым кварталом текущего года, снизившись на 51%, до 0,4 млн б/с.
В целом спрос на нефть в Китае, как ожидается, увеличится во второй половине 2020 года на 2,3% относительно аналогичного периода 2019 года и составит 13,6 млн б/с.
Однако, несмотря на признаки оживления спроса, аналитики Wood Mackenzie предупреждают о внешних рисках, которые могут оказать сдерживающее влияние на развитие экономики страны.
"Даже если Китай избежит второй волны распространения инфекции, до тех пор, пока в мире продолжается пандемия, в стране будут сохраняться строгие меры пограничного контроля, что ограничит авиацию. Кроме того, текущий спад мировой экономики, вероятно, отрицательно скажется на экспорте и инвестициях Китая, что приведет к снижению активности в сфере промышленности и коммерческого транспорта", - отмечает аналитик Wood Mackenzie Юцзяо Лэй.
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