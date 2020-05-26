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ТЭК 26.05.2020 16:11

В Кремле считают успешной новую сделку ОПЕК+, ее эффективность проявляется в перспективе

Новая сделка ОПЕК+ позволяет избежать обвального развития ситуации на энергетических рынках, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Можно констатировать, что во многом благодаря этой сделке удается избежать совсем негативного и обвального развития ситуации на энергетических рынках", - сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь отметил, что изначально российская сторона предостерегала от поспешных выводов относительно успешности сделки. "Мы говорили о том, что эта сделка рассчитана на определенную перспективу. Эффективность этой сделки проявляется в перспективе", - сказал Песков.

Журналисты также спросили, есть ли необходимость принимать дополнительные усилия для изменения условий сделки в ответ на сохраняющееся перепроизводство.

"Безусловно, полностью элементы, связанные с сокращением спроса, перепроизводством, полностью устранить невозможно. Невозможно полностью переломить мировую конъюнктуру", - сказал Песков.

Он добавил, что страны-участники будут следить за развитием ситуации.

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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, СДЕЛКА, КРЕМЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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