В Кремле считают успешной новую сделку ОПЕК+, ее эффективность проявляется в перспективе

Новая сделка ОПЕК+ позволяет избежать обвального развития ситуации на энергетических рынках, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Можно констатировать, что во многом благодаря этой сделке удается избежать совсем негативного и обвального развития ситуации на энергетических рынках", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь отметил, что изначально российская сторона предостерегала от поспешных выводов относительно успешности сделки. "Мы говорили о том, что эта сделка рассчитана на определенную перспективу. Эффективность этой сделки проявляется в перспективе", - сказал Песков.
Журналисты также спросили, есть ли необходимость принимать дополнительные усилия для изменения условий сделки в ответ на сохраняющееся перепроизводство.
"Безусловно, полностью элементы, связанные с сокращением спроса, перепроизводством, полностью устранить невозможно. Невозможно полностью переломить мировую конъюнктуру", - сказал Песков.
Он добавил, что страны-участники будут следить за развитием ситуации.
Главы правительств стран СНГ 29 мая примут совместные документы о развитии взаимодействия в сферах транспорта, энергетики и образования
Азербайджанцы в России могут активнее решать острые проблемы через Совет при президенте РФ по межнациональным отношениям – депутат Госдумы
В Армении сегодня мы видим не только героизацию, но и реализацию нацизма – завсектором Администрации президента Азербайджана
Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 4,4 тыс., скончавшихся увеличилось до 52
В Хорватии возобновили работу отели и кемпинги
Число жертв коронавируса в мире превысило 346 тыс. человек, число инфицированных - 5,49 млн - университет Хопкинса
Президент Алиев распорядился выделить 3,3 млн манатов на улучшение водоснабжения посевных площадей в Агсуинском районе
Президент Алиев снял с должности главу Саатлинского района
В Нахчыване собрали более 5 млн манатов на борьбу с COVID-19
Гайдукевич снялся с выборов, назвал Лукашенко "единственным гарантом единства" Белоруссии
В Британии 46 тыс. человек могли умереть после заражения коронавирусом
Реформирование ВОЗ обсуждалось во время консультаций ЕС-Япония - глава Евросовета
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Состоялся третий международный онлайн B2B форум «Азербайджан-Турция»
Состоялся второй международный онлайн B2B форум «Азербайджан-Тюмень»
Bakcell предлагает 50 ГБ интернета в самой быстрой мобильной сети Азербайджана всего за 30 манатов
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог