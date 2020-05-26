В Кремле считают успешной новую сделку ОПЕК+, ее эффективность проявляется в перспективе

Новая сделка ОПЕК+ позволяет избежать обвального развития ситуации на энергетических рынках, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Можно констатировать, что во многом благодаря этой сделке удается избежать совсем негативного и обвального развития ситуации на энергетических рынках", - сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь отметил, что изначально российская сторона предостерегала от поспешных выводов относительно успешности сделки. "Мы говорили о том, что эта сделка рассчитана на определенную перспективу. Эффективность этой сделки проявляется в перспективе", - сказал Песков.

Журналисты также спросили, есть ли необходимость принимать дополнительные усилия для изменения условий сделки в ответ на сохраняющееся перепроизводство.

"Безусловно, полностью элементы, связанные с сокращением спроса, перепроизводством, полностью устранить невозможно. Невозможно полностью переломить мировую конъюнктуру", - сказал Песков.

Он добавил, что страны-участники будут следить за развитием ситуации.